دوا ليبا تتحول إلى حورية بحر في فيلم "باربي"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "باربي" Barbie البوسترات الترويجية للنجوم المشاركين في العمل، وكان تواجد المغنية الأمريكية دوا ليبا بمثابة مفاجأة سارة لمتابعيها ومحبيها.

دوا ليبا حورية بحر في فيلم "باربي"

توجَّهت دوا ليبا عبر حسابها في "إنستغرام" لمشاركة متابعيها البوستر الدعائي الخاص بشخصيتها في الفيلم، تظهر فيه بشخصية "حورية بحر" زرقاء، مرتدية براليت زرقاء متلألئة وتنورة متناسقة كذيل، في حين ارتدت شعر مستعار أزرق انسدل بانسيابية على كتفيها، واعتمدت ظلال عيون أزرق، وتزيَّنت بقلادة من الخرز وأقراط متدلية.

وأرفقت ليبا الصورة بتعليق، كتبت فيه: "هذه الباربي حورية بحر".

دوا ليبا تغني الأغنية الرسمية لفيلم "باربي"

على صعيد آخر، أشير إلى أنها تستعد لتسجيل الأغنية الرسمية للفيلم، المقرر عرضه في شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى طرحها أغنية كتبت خصيصًا للعمل.

ويأتي اختيار ليبا لأداء الأغنية، بعد رفض إدراج الأغنية الكلاسيكية Barbie Girl، التي أصدرتها فرقة Aqua عام 1997، في الفيلم رغم النجاح الذي حققته والمكانة الكبيرة التي احتلتها في عالم في عالم الموسيقى بين الجماهير في العالم.

وكشف أعضاء فرقة Aqua خلال مقابلة لهم عن السبب الذي يعتقدون أنه وراء عدم قيام طاقم الفيلم بإدراج الأغنية فيه، وقالوا: "إن ادراج الأغنية الشهيرة في الفيلم سيكون له تأثير كبير وسيحدث ضجّة، كما أنه سيجذب الاهتمام للفرقة ليس للفيلم نفسه".

وصرّح أعضاء الفرقة بانهم غير منزعجين من هذا الأمر، مؤكدين أن العمل الجيّد لا يموت.

