جنات تكشف عن وجه ابنتها لأول مرة وتغني لها (بالفيديو)

كشفت الفنانة المغربية جنات عن وجه ابنتها "جنات" لأول مرة، منذ ولادتها في شهر مايو الماضي، حيث كانت تحرص طوال الفترة الماضية على إخفاء وجهها تمامًا.

وشاركت جنات متابعيها مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ظهرت فيه مع ابنتها حيث كانت تجلس وتحتضن الصغيرة وتغني لها إحدى أغاني الفنانة نجاة الصغيرة.

وعلقت الفنانة المغربية على الفيديو قائلة: "الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة".

وأنجبت جنات ابنتها الوحيدة من زوجها المحامي محمد عثمان الذي تزوجته في أغسطس 2017، وكشفت عن حملها الأول في الأول من يناير 2019.

يذكر أن آخر أعمال جنات كان تتر مسلسل "كارمن" الذي تم عرضه في فبراير الماضي، وهو أغنية حملت اسم "لسة هتحلى"، من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أيمن نبيل.

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