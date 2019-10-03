سمية الخشاب تكشف حقيقة ارتباطها بعد الانفصال عن أحمد سعد

نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب دخولها في أي علاقة رسمية أو غير رسمية بعد انفصالها عن زوجها المطرب أحمد سعد.

وقالت سمية في تصريحات صحفية على هامش زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنها إذا دخلت مشروع ارتباط جديد ستعلن للجمهور كل شيء، رغم أن الأمر شخصي بحت.

وأضافت: "ارتدائي خاتم سوليتير لا يعني أنه هدية أو شبكة مثلا من شخص ما، من طبعي أنني أحب ارتداء الأشياء الثمينة، وأحب أن أدلع نفسي".

ومن جانب آخر تستعد سمية الخشاب لإطلاق أغنية جديدة تحمل اسم "عربية أنا"، من ألحانها وكلمات محمد حسن وهشام صادق، تسلط من خلالها الضوء على المرأة العربية الشرقية وصفاتها وجمالها.

يذكر أن سمية الخشاب أثارت حالة من الجدل بعد انفصالها عن أحمد سعد، وذلك عقب ظهورها بأحد البرامج الرمضانية وكشفها العديد من الأمور التي من بينها أن المطرب الشاب كان سببًا في إجرائها عملية جراحية وفقدانها الطحال.

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