"حكاية" لـ عبير نعمة تُحلق خارج السرب!

تمكنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، من حجز مكان خاص لها في الوسط الفني خاصة بعد النجاح الهائل لأغنية "وينك" التي حصلت على جائزة أفضل أغنية لبنانية لعام 2018 من الميروكس دور.

"ضويت بشباكي شمعه، وفي بألبي حكايه" بهذه الكلمات أطلقت النجمة اللبنانية عملها الفني الجديد "حكاية" من كلمات "غسان مطر" وألحان "جوليو عيد" و إخراج "فراس صفا". العمل الجديد حمل طابع رومانسي هادئ ليشكل مع صوت عبير قنبلة فنية.

الألبوم الجديد يضم 8 أغاني من بينها أغنية الألبوم "حكايه، وينك، في عصفور، كرمالي، تلفنتلك، ودعت الليالي، كل ما تقلي، في سفري" وكل أغنية تمثل حكايا مختلفة بين حب وفراق وشوق وأمل. عبير اختارت أن تحلق خارج سرب الأغاني المألوفه والمتشابهه لتتخذ خط موسيقي خاص فيها يشابه شخصيتها.

تعاونت نعمه في الألبوم مع أسماء فنية كثيره من بينها "وسام كيروز، جرمانوس جرمانوس ,تاني صالح، شربل روحانا" وأيضا شاركت النجمة بألحان "في عصفور وفي سفري".

يذكر ان الألبوم من إنتاج و توزيع Universal Music MENA.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: