ما الرسائل التي ستحملها زهور جنازة الملكة إليزابيث؟ منذ فترة كشف قصر باكنغهام أن زنبق الوادي هو من أكثر الأزهار المحببة للملكة اليزابيث الثانية. وقد ظهرت هذه الأزهار البيضاء التي تشبه الأجراس لأول مرة في باقة زفافها من الأمير فيليب، لذا فهي تحمل ذكريات خاصة له. كما أنها تزرع في أراضي قصر باكنغهام.

ما الرسائل التي ستحملها زهور جنازة الملكة إليزابيث؟

رسائل وطنية ورومانسية

ولكن باقة الملكة التي حملتها عام 1953 لم تكن مجرد باقة زهور عادية، فقد كانت تحمل رسائل وطنية هامة، فالباقة مكونة من أزهار الأوركيد وزنابق الوادي من إنجلترا ، وستيفانوتيس من اسكتلندا ، والاوركيد من ويلز ، وزهور القرنفل من أيرلندا الشمالية وجزيرة مان. ولطالما كانت الملكة إليزابيث من محبي الزهور وفي الواقع ، كانت دائما تضع زخارف نباتية في قبعاتها أو فساتينها كرموز ورسائل حسب المناسبات والأشخاص والأحداث.

وبما أنها الزهرة المفضلة لديها فقد اختارت الملكة إليزابيث الورود البيضاء وزنابق الوادي لتضعها على نعش زوجها الراحل الأمير فيليب، لتكون معه في رحلته الأخيرة.

ما الرسائل التي ستحملها زهور جنازة الملكة إليزابيث؟

ميغان وهاري وزهور الوفاء للأمير فيليب

وقد استخدم الزوجان ميغان ماركل والأمير هاري نفس الأسلوب للإيصال رسائل خاصة في جنازة الأمير فيليب فقد ارسلا إكليلًا من الزهور قام بتصمميه ويلو كروسلي الذي صمم زهور حفل زفافهما وتعميد ابنهما أرشي. وبلغة الزهور ، يمثل إكليل الزهور التراث اليوناني للأمير فيليب. اختاروا الزهرة الوطنية لليونان Acanthus mollis ، لتمثيل تراث دوق إدنبرة وإرينجيوم (Sea Holly) ، لتمثيل مشاة البحرية الملكية. كما طلبوا الجريس لتمثيل الامتنان والحب الأبدي ، وإكليل الجبل للدلالة على الذكرى ، والخزامى للإخلاص، والورود تكريما لشهر يونيو باعتباره شهر ميلاد الدوق.

يذكر أنه عندما تزوج الأمير هاري من ميغان ماركل في مايو 2018 ، قاما بتكريم والدته الراحلة الأميرة ديانا بلمسات صغيرة طوال الحفل. كانت أكثر إشارة علنية إلى ديانا في الباقة التي حملتها ميغان أثناء سيرها في الممر. والتي تألفت من عدد قليل من الزهور البيضاء المختلفة ، بما في ذلك البازلاء الحلوة ، زنابق الوادي ، الياسمين ، والأهم من ذلك ، لا تنساني ، والتي أصبحت تعرف باسم زهرة ديانا المفضلة.

واليوم، ونحن على وشك قول كلمة الوداع الأخيرة في رحلة الملكة إليزابيث نفكر ماذا ستحمل أكاليل الزهور وباقات الورود من معاني ورسائل للملكة الراحلة.

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