جواد العلي يعود للغناء ويظهر بلوك مختلف.. شاهدوا كيف أصبح؟!

جواد العلي

فاجأ الفنان السعودي جواد العلي جمهوره بطرحه اغنية جديدة بعنوان "ما يهمني" وظهر العلي في الصورة الموجودة على غلاف الاغنية بشكل مختلف بعدما خسر بعض من وزنه وظهر بخصلات شعره البيضاء.

الجمهور مع الصورة التي ظهر فيها العلي حيث علقوا بانه لم يختلف كثيرًا عن الماضي إلا بوجود تلك الخصل البيضاء، فيما عبر عدد منهم عن فرحتهم الكبيرة بعودة العلي للغناء ونشره أغنية جديدة مٌطالبينه بالاستمرار وعدم التوقف.

واشتهر الفنان السعودي جواد العلي في بداية الالفيه الحالية واختفى بعدها بفترة طويلة، وكان للفنان السعودي عودة سابقة في عام 2016 حيث قام بطرح ألبوم حمل اسم "متى تشتاق" إلا أن الألبوم لم يحقق وقتها أي نجاح يُذكر ليقرر بعدها العلي الاحتفاء من جديد وعاد مؤخرًا بهذه الأغنية والتي يأمل أن تحقق نجاح يعيده إلى عالم الغناء.

للمزيد من اخبار الفن: