جوجل تحيي ذكرى ميلاد الفنان الراحل ملحم بركات

تصدر الفنان والموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات محرك البحث "جوجل" اليوم، حيث يصادف ذكرى ميلاده الـ76، وبهذه المناسبة أحيا جوجل ذكرى ميلاد الفنان بوضع صورته على الصفحة الرئيسية للموقع تكريمًا له.

وكان الموسيقار الراحل ملحم بركات قد قدم خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال الفنية المتنوعة ما بين السينما والغناء والتلحين، ومن أبرز أعماله "على بابي واقف قمرين"، "أحلى ظهور"، "حمامة بيضا" و"العذاب يا حبي" وغيرها من الأعمال الفنية المميزة الأخرى.

كما قدم الموسيقار الراحل عدة ألحان لأغانٍ ظلت عالقة مع الجمهور مثل أغنية "أبوكي مين يا صبية" لوليد توفيق، وأغنية "اعتزلت الغرام" لماجدة الرومي، وأغنية "المجوز الله يزيدو" و"صادفني كحيل العين" للفنانة الراحلة صباح.

وولد الموسيقار ملحم بركات في لبنان ببلدة "كفرشيما" عام 1942، وكان الموسيقار حليم الرومي هو من اكتشف موهبته، حيث أنه بدأ بالعزف على آلة العود منذ صغره ومن ثم تطور أداؤه ليبدأ بالعزف والغناء سويًا، ومن ثم التحق بالمعهد الوطني للموسيقى قبل أن يبدأ مسيرته الفنية بالانضمام إلى فرقة الأخوين رحباني.

الجدير بالذكر أن الفنان اللبناني ملحم بركات كان قد رحل عن عالمنا يوم 28 أكتوبر في عام 2016 عن عمر ناهز الـ71 عامًا، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وشيعت جنازته آنذاك بمسقط رأسه بكفرشيما بلبنان وحضرها عدد كبير من نجوم الفن في لبنان.

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