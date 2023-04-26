جورجينا رودريغز بحمّالة صدر.. والجمهور السعودي غاضب

تعرّضت عارضة الازياء العالمية "جورجينا رودريغز" الى هجوم من قبل الجمهور السعودي بعد أن نشرت مجموعة من الصور الشخصية لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

جورجينا رودريغز تظهر بحمّالة صدر

شاركت عارضة الأزياء "جورجينا رودريغز" صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أثارت بها جدلًا كبيرًا.

وظهرت جورجينا في الصورة وهي ترتدي حمّالة صدر باللون البيج وبنطال ضيّق باللون الأبيض، ونسّقت معهما حذاء طويل من قماش الجينز وبدت وكأنها تستعدّ للتصوير حيث كانت تضع لفافات الشعر.

الصورة تثير غضب السعوديين

وأثارت هذه الصورة التي شاركتها عبر حسابها الخاص غضب الشعب السعودي، حيث أنها تعيش في الوقت الحالي مع حبيبها ووالد اطفالها كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة جورجينا المتداولة بحمّالة الصدر، حيث اعتبر العديد من الجمهور السعودي بان هذا الشيء يتنافى مع عادات وأخلاق الشعب السعودي.

وطالب الجمهور جورجينا بان تحترم عادات الشعب السعودي وأخلاقه الاسلامية وعدم الظهور بإطلالات مثيرة وجريئة لأنه يخالف العادات والتقاليد السعودية.

جورجينا رودريغز تدافع عن نفسها

وبالرغم من الانتقادات العديدة التي تعرّضت لها جورجينا رودريغز والهجوم الكبير من قبل الشعب السعودي الذين طالبوا بضرورة التحرّك، حيث اعتبر العديد منهم بان جلسة التصوير هذه كانت في السعودية.

وكشف مصدر قريب من عارضة الأزياء بأن جورجينا كانت قد خضعت لجلسة التصوير هذه في مدريد وذلك ضمن جلسة تصوير منتجات علامة "ألو يوغا" الأمريكية.