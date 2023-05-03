جورجينا رودريغز ورونالدو في أحد مستشفيات الرياض بسبب ابنتهما.. اليك التفاصيل

تواجد لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير "كريستيانو رونالدو" في أحد مستشفيات مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية رفقة حبيبته جورجينا رودريغز وابنتهما.

سبب تواجد كريستيانو رونالدو في المستشفى

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو متواجد في المستشفى رفقة حبيبته ووالدة ابنائه جورجينا.

وكانت ابنتهما ترقد على سرير المستشفى حيث كشفت مصادر قريبة بأن الفتاة الصغيرة ستخضع لعملية الزائدة الدوديّة في المستشفى.

وظهر في الصورة كل من رونالدو وجورجينا داخل غرفة العمليات بالاضافة الى الطبيب الذي سيقوم بالجراحة وكانو جميعهم يرتدون الزيّ المعقّم.

ولم تكشف تفاصيل اخرى حول العملية أو الاعراض التي عانت منها فقط تم الكشف بانها عملية زائدة دوديّة، وتمنّى الجمهور لها الشفاء العاجل.

جورجينا ورونالدو في قبلة رومانسية تجمعهما

انتشرت العديد من الشائعات حول انفصال جورجينا وكريستيانو في الفترة الأخيرة، ووصل الأمر إلى أن العديد من الجمهور أكدوا انفصالهما، ورداً على هذه الشائعات نشرت جورجينا صورة رومانسية تجمعها مع كريستيانو في أحد المطاعم وهما يقبّلان بعضهما البعض من أجل نفي جميع الشائعات حول المشاكل والانفصال.

وقالت الشائعات إن رونالدو مستاء من تصرفات جوروجينا لذلك قرر الانفصال عنها، وان المشاكل بينهما وصلت إلى طريق مسدود.

ويتوجد اللاعب البرتغالي في العاصمة السعودية الرياض مع حبيبته جورجينا وأبنائه بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي للعلب بين صفوفه.