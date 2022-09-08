جورج الراسي تنبأ بانقلاب سيارته قبل أيام من وفاته

ما تزال حادثة وفاة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي موضع جدل وتكهنات بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، المستمرين بنشر مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية ومقابلات قديمة للراحل قبيل وفاته.

جورج الراسي يتوقع وفاته في تسجيل صوتي

وحديثَّا، تناقلت وسائل الإعلام تسجيل صوتي نسب لـ جورج الراسي مع أحد مندوبي شركات التأمين، مُطالبًا إياه بإنهاء إجراءات تأمين سيارته، باعتبار المسافة التي يقطعه في أسفاره طويلة؛ إذ رغب في إنهاء بوليصة التأمين الخاصة بسيارته.

ونشر الصحفي اللبناني خالد اسكيف التسجيل الصوتي، الذي أعرب فيه جورج عن خوفه من انقلاب السيارة خلال سفره إلى سوريا، قائلًا: "ما بدي اطلع ع سوريا وأنا دون تأمين لسيارتي، بدي كون مؤمن بلكي قلبت فيها للسيارة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، فكتب أحدهم: "قبل الموت ب ٤٠ يوم بتعمل هي الاشياء يعني متل هيك وكانو عارف وحاسس انو بيموت بيصير بيودع اهلو اصحابو بيحس حياتو قربت تخلص بيصير ف كوابيس او احلام بالنهايه هي اراده الله والله بدو هيك اختاره رب العالمين احسن الو من هي الدني يلي كلها حروب".

انتشرت تسجيلات من واتساب الفنان الراحل #جورج_الراسي وذلك قبل يومين من الحادث الذي تعرّض له وهو يتحدث مع مندوب التأمين.

وقال جورج في التسجيلات التي انتشرت عبر مواقع التواصل :”ما بدي اطلع ع #سوريا وانا مش مؤمّن سيارتي بدي كون مؤمن بركي قلبت فيها للسيارة!”#لبنان pic.twitter.com/VuDQyJTJ5F — خالد اسكيف (@khalediskef) September 7, 2022

جورج الراسي تنبأ بوفاته في فيديو كليب أغنيته "انت الحب"

كما تشابه فيديو كليب أطلقه جورج الراسي بعنوان "انت الحب" عام 2016، بمصيره في حادث السير، الذي أدى إلى وفاته.

ففي الفيديو كليب يظهر جورج أثناء قيادة سيارته قبل ان يصطدم بحاجز اسمنتي في منتصف الطريق وهو نفس سيناريو الحادث الذي أسفر عن وافته؛ حيث اصطدمت سيارة جورج بحاجز اسمنتي في منتصف الطريق عند نقطة المصنع الحدودية.