الفنان الشاب جورج قبيلي

استطاع مسلسل طريق من بطولة الفنان عابد فهد والفنانة اللبنانية نادين نجيم تحقيق نسبة مشاهدة عالية ومميزة، وتميز فهد في تقديم شخصية جابر السلطان من خلال المسلسل.

وبعيدًا عن الأبطال الرئيسيين للمسلسل، برزت بعض الوجوه الجديدة مثل زينة مكي والتي تجسد شخصية عبير شقيقة أميرة "نادين نجيم" في المسلسل.

ومن الوجوه الصاعدة التي لفتت الانظار في المسلسل شخصية ملحم والتي يجسدها الفنان الشاب جورج قبيلي، وبعيدًا عن الموهبة لفت الشبه الكبير بين قبيلي والفنان عابد فهد أنظار الجمهور والذين استغربوا هذا الشبه بينهما.

إلا ان ما لا يعرفه العديد أن هناك صلة قرابة تجع بين قبيلي وفهد حيث يكون قبيلي ابن شقيقة الفنان السوري عابد فهد، وبذلك يصبح هذا الشبه طبيعي جدًا خصوصًا عندما نستذكر المثل الشعبي الذي يقول "تلتين الولد لخاله".