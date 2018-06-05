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جورج قبلي يُثبت مقولة "تلتين الولد لخاله" .. تعرف على خاله الفنان المشهور!

جورج قبلي يُثبت مقولة "تلتين الولد لخاله" .. تعرف على خاله الفنان المشهور!
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