جورج كلوني يكشف عن خطأ فادح ارتكبه مع أطفاله.. وهذا ما ندم عليه

احتفل النجم الهوليوودي العالمي "جورج كلوني" والمحامية "أمل علم الدين" بعيد زواجهما الثامن يوم الثلاثاء الماضي، حيث أنهما يعتبران حاليًا من أكثر الثنائيات رومانسية ونجاحًا في العلاقة الزوجية.

جورج كلوني يعترف بارتكابه خطأ كبير

وحلّ الثنائي الهوليوودي "جورج وأمل كلوني" ضيفان في برنامج CBS Mornings وذلك مع المقدّم البرامج الشهير "جايل كينغ".

وتحدّث الثنائي حول الزواج وعائلتهما الصغيرة حيث أنهما لديهما توأم وهما "إيلا وأليكسندر" وكشف النجم العالمي بان توأمهما يملكان موهبة لغوية كبيرة.

وكشف النجم الوسيم خلال حديثه بان ارتكب خطأ كبير معهما وهو تعليمهما اللغة الإيطالية والتركيز عليها بدلاً من الانجليزية، وهو لا يتحدّث الايطالية مما تسبب له بصعوبة في التواصل معهما.

وقال كلوني حول هذا الموضوع: "لقد ارتكبنا معهما خطأ كبير، فلقد علّمناهما الإيطالية ونحن لا نتحدث بها فيمكن أن يقولوا أي شيء ونحن لا نعرف ما يقولانه".

جورج كلوني وأمل كلوني يتحدّثان عن علاقتهما

كشف النجم الهوليوودي "جورج كلوني" بانه طوال علاقته مع امل كلوني لم يقع أي خلاف بينهما، فقال: "لقد بدأت علاقتنا بحب وكان الأمر سهل، فلم يكن هناك أي مشاكل بيننا طوال الثمانية سنوات، فهي ساحرة للغاية ولا يوجد بها سلبيات".

أما أمل فقد وصفت زواجها بالرائع جداً، كما وصفت زوجها النجم الهوليوودي بـ "الحب الكبير".

يُشار إلى أن المحامية اللبنانية تمكنت من ايقاع أكبر وأشهر عازب في هوليوود بحبها والذي قرر الارتباط بها، ليتخلى عن حياة العزوبية من اجلها.