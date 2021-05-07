لعبة نيوتن يتعرض لفضيحة كبيرة بسبب مشهد أظهر مواد جنسية تعود للشيخ مؤنس!

يُعرض حالياً المسلسل المصري "لعبة نيوتن" والذي يحقق نجاحاً كبيراً عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تفاعل كبير من الجمهور.

بالحديث عن الجمهور فقد أصبح مع مرور السنوات يلعب دور الناقد الفني ويشير لأدق التفاصيل في العمل ويناقش بها كاست العمل. أمس تم تداول صُورة صادمة لمشهد أظهر "الشيخ مؤنس" والمعروف بالإلتزام الديني وهي يجلس داخل غرفة نومه وبجانبه مادة تستخدم للجنس "مُزلق"، واثارت الصُورة جدلاً كبيراً وسخرية من الجمهور الذي أرفق عدة تغريدات كان منها

"طلع عفريت اهو مشاء الله"...وتابع آخر "كيف ينعرض شي مثل هيك على الشاشة؟ وين المخرج وين الكاست عن المهزلة اللي بتصير"...وجاء في تغريدة أخرى "المفروض المسلسل يبقي اسمه سنن الزواج والشيخ مؤنس المحتاج".

بالحديث عن شخصية الشيخ مؤنس فهي تبدو للبعض كـ شخصية عادية مثل التي نراها في حياتنا، إذ أنه نشأ في بيئة متشددة ويهتم بالأمور الدينية في حياته، ولكن على الرغم من ذلك ليس ذو عقل منغلق بل يعيش حياته في أمريكا بشكل طبيعي وفي نفس الوقت تظهر عليه علامات تذبذب الشخصية وعدم وضوح أهدافها في الحياة.

شخصية مؤنس تعتبر ما بين البيضاء والسوداء إذ أنه يكون منافق ويطوع الدين لتحقيق رغباته والوصول إلى شهواته والوصول إلى ما يريد من خلال الدين.

قصة مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي

تدور قصة العمل تدور حول اتخاذ حازم وهنا المتحابين قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود. والمسلسل من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، سيد رجب. ﺇﺧﺮاﺝ تامر محسن ومحمود عبد التواب، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر محسن ومها الوزير (سيناريو وإشراف على الكتابة).

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