مسلسل راحوا يعرض مشهد جنسي بحت على الشاشة...والجمهور "مكان المشهد موقع إباحي"!

تداول رواد السوشال ميديا عبر تطبيق تويتر مشهد جنسي بحت من مسلسل راحوا والذي يُعرض على قناة الـ MTV اللبنانية.

المشهد الذي وُصف بالمقرف والمستفز أظهر علاقة جنسية بين رجل وفتاة شابة على تخت منزلهما وتحت غطاء الشرشف ضمن أصوات جنسية من الرجل. الجمهور بدوره أرفق عدة تعليقات على الفيديو والتي كان منها "معقول هذا مشهد ينعرض في مسلسل عربي وعلى قناة عربيه وفي رمضان اللهم لا تحسبنا بما عمل السفهاء منا لاحول ولا قوة الا بالله ماعد في احترام لا لعادات وتقاليد ولا مناسبات دينه ولا عاد في اخلاق اسفي ع المخرج وصانعي المسلسل"...وتابع آخر "معقول هيك مشهد طالع عادي لعما شو هالتفاهة والقرف... عاملين انو نحنا الجرئين مو هيك الجرئة هاد قرف اسمو ومو هون مكانو هالمشهد مكانو بحمل تاني"...وجاء في تعليق آخر "تفه هيدي محطة بتحترم حالها بتحط هيك مشهد وهيك الدراما صارت يعني هيك صارو متحضرين وكلاس تفه ومليون تفه".

من ابشع المشاهد يلي بشوفها بمسلسل ...مع احترامي بس لو المخرج شاطر كان قادر يصور هيك مشهد بأسلوب محترف ومرتب اكتر ...كتير طالع المشهد cheap مش ناقصو العمل خيبة فوق خيباته #راحوا #مسلسلات_رمضان pic.twitter.com/BTOn24IAlQ — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) May 6, 2021

مم أوسخ ما إنتجت الدراما اللبنانية#مسلسل_راحو

معقول هيك مشهد بيقطع الساعة ٩ بالليل عمحطة لبنانية؟ pic.twitter.com/NMwbMG4phs — الرفش (@Tarekwajbeh) May 6, 2021

قصة مسلسل راحوا

أما عن قصة العمل فتدور عن قصة حقيقية من القصص الحياتية المعروفة والدرامية التي بها الكثير من المآسي الإنسانية، إذ إن حادثًا يقع لأحد الأفراد ينقل حياته الهادئة لأحداث مأساوية قاسية تؤثر على حياته وحياة من حوله. ويشارك في بطولة العمل عدد من وجوه لبنان من بينهم كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، جوي سلامة، قاسم منصور، شربل زيادة، أليكو داوود وغيرهم.

يذكر أن بطلة العمل كانت قد أثارت الجدل بشكل كبير بعد أن أطلت بصُورة جديدة عبر حسابها أظهرتها شبه عارية، وبعد الهجوم ردت الممثلة بـ "اللي بدو ينتقد أكيد حريتوا ينتقد وحقوا ينتقد طالما عم يلتزم بالنقد المهذب، ونفس الشي كمان الي عم يعبر عن إعجابوا بشكروا وأكيد بحترم رأيوا".

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