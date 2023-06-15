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جوري بكر تنفي انفصالها عن زوجها: (الحساب تهكر!)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 حزيران / يونيو 2023 - 04:04
جوري بكر و زوجها
جوري بكر و زوجها

البوابة-نفت الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها مؤكدة أن حسابها تم اختراقه و أنها تفاجأت بالمنشور الذي نشر على حسابها، مؤكدة أن (اللي عمل كده حد مش محترم).

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جوري بكر تنفي انفصالها عن زوجها

هذا و كان حساب جوري بكر قد أعلن الانفصال عن زوجها عبر (ستوري) حسابها الشخصي بموقع (انستغرام ) تضمن: (و جعل بينكم مودة ورحمة.. تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي وبتمنى له كل خير.. أرجوكم مش عايز حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على مكالمات.. شكرًا).

كما حذفت جوري بكر جميع الصور الخاصة بها مع زوجها وصور حفل زفافهم، من حسابها ، بعد أن أعلنت انفصالهما.

جوري بكر تنفي انفصالها عن زوجها

كلمات دالة:جوري بكر

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