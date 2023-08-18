جوري بكر غاضبة: (زوجي راجل محترم...كفاية إشاعات!!)

البوابة-وجهت الفنانة جوري بكر رسالة غاضبة بشأن استمرار تداول شائعات انفصالها عن زوجها. و كتبت جوري بكر على صفحتها الخاصة عبر موقع (إنستغرام) : (على فكرة انا بخير و مفيش اي حاجة من الاشاعات الي بتطلعوها عليا حصلت و محدش يدخل يمثل و يقولي خير حبيبتي مالك ما انتو مش بتسالوا غير في المصايب لكن غير كدة لا .. هفضل طول عمري صريحة و اقول اي في قلبي لاني مبخافش غير من الي خلقني).

و تابعت : (أنا بخير الحمد لله وزوجي الراجل المحترم بخير وربنا يكرمنا ان شاء الله و نشوف ابننا علي خي ادعولنا بس و كفايا اشاعات ارجوكم اعصابي تعبت يارب تكونو مبسوطين كدة و مطمنين ، حياتي الخاصة خط احمر).

يذكر أن جوري بكر قدمت شخصية (وداد) ضمن أحداث مسلسل (جعفر العمدة) بطولة النجم محمد رمضان، تأليف و إخراج محمد سامي، و عرض بموسم دراما رمضان الماضي، و حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.