جوليا روبرتس تتبع قلبها بالتعرّف على جورج كلوني.. وهذا سبب عدم ارتباطهما عاطفياً

تصدّر النجمان "جورج كلوني" و "جوليا روبرتس" وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك بسبب علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما منذ سنوات عديدة والأعمال الكبيرة التي شكلا فيها ثنائيًا ناجحًا.

جوليا روبرتس تتعرّف على جورج كلوني بقلبها

استضاف مقدّم البرامج جيمي كل من "جورج كلوني" و"جوليا روبرتس" في برنامجه الشهير Jimmy Kimmel Liv حيث تحدّث الثنائي الهوليوودي حول علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما.

وكان هناك فقرة في البرنامج تدعى ?What’s His face، حيث قامت جوليا روبرتس بإغلاق عينيها بينما كان هناك خمسة أشخاص آخرين من ضمنهم جورج كلوني، حيث من المفترض ان تتعرف عليه بقلبها بدون رؤيته.

واستطاعت جوليا من خلال لمس الوجه التعرّف الى ملامح جورج وبذلك اثبتت العلاقة القوية التي تربطهما بالرغم من المحاولات الكبيرة التي كانت في الاستوديو من أجل تضليلها.

الكشف عن أسباب عدم ارتباطهما عاطفياً ببعضهما

وكشف النجمان خلال ترويجهما لفيلمهما الجديد عن أسباب عدم وجود علاقة عاطفية بينهما خلال السنوات السابقةبالرغم من متانة علاقتهما، فقالت جوليا: "ما السبب وراء عدم وقوعي في غرام جورج كلوني وماذا فعلنا حتى نبعد عنا هذه الفكرة؟ لن أذكر هذا الشيء أبداً".

اما جورج كلوني فكشف أنه في الوقت الذي كان يكون فيه أعزبًا تكون جوليا في علاقة، والعكس تمامًا، وهو ما جعل علاقتهما مرحة ومليئة بالحب.

علاقات جوليا روبرتس وجورج كلوني

يشار بان جورج كلوني متزوج من المحامية الأمريكية من أصول لبنانية امل كلوني ولديه توأم ولد وفتاة، بينما جوليا روبرتس متزوجة من دانيال مور ولديها ثلاثة أطفال.