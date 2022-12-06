جوليا روبرتس متهمة بتقليد هند عاكف.. والأخيرة ترد "نحن لنا الأسبقيه"

نلاحظ أن العديد من الفنانات العربيات يلجأن لتقليد نجمات هوليوود بإطلالاتهن، لكن الوضع مختلفًا بالنسبة للنجمة الأمريكية جوليا روبرتس ، التي لاحظ الكثيرون أنها عملت على تقليد الفنانة المصرية هند عاكف.

جوليا روبرتس على طريق هند عاكف

اختارت جوليا روبرتس لفت الأنظار إليها باختيار فستانٍ أسود طويل من الساتان طبع عليه صور زميلها وصديقها النجم العالمي جورج كلوني من مراحل عمرية مختلفة له ولأدوار متنوعة اشتهرت بها في الماضي والحاضر، ونسَّقته بسترة مخملية سودا، وذلك خلال حضورها حفل تكريم مركز كينيدى المرموق.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها جوليا كحركة دعم ومؤازة من قبلها لصديقها جورج كلوني، الذي جرى تكريمه إلى جانب مجموعة من الشخصيات على إنجازاتهم مدى الحياة فى حفل توزيع جوائز مركز كينيدى لهذا العام.

وأعاد فستان روبرتس للأذهان الفستان الذي ارتدته هند عاكف في حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي ارتدت فيه فستانًا أبيض طبع عليه صور لنجوم الفن الجميل من بينهم دلال عبدالعزيز وسمير غانم، ونور الشريف، وغيرهم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي متهمين جوليا بتقليد عاكف، فكتبت إحداهن: "ماحدش يقول لهند عاكف بقى عشان هتطلع تحلف بالطلاق ان چوليا بتقلدها".

هند عاكف ترد على تقليد جوليا روبرتس لها

وأعادت عاكف نشر صورة جوليا بالفستان إلى جانب صورها من المهرجان، وكتبت: "الحمد لله نحن نفكر خارج الصندوق ونصل بافكارنا الي العالميه.. النجمة الامريكيه جوليا روبرتس علي طريقة هند عاكف.. نحن لنا الاسبقيه . ( فستان اهل الفل).. ديزينر فستاني المصري خالد فتحي .".

وتفاعل المتابعون مع منشور عاكف، فكتبت إحداهن: "طبعا ياهنوده انتي متفوقه في افكارك..وع طول مبدعه يا قلبي".

وعلَّقت أخرى: "اللى اعترضوا عالدرس أساساً ميعرفوش يفكروا ولا يفهموا بره الصندوق وانا نفسى أشوف شكلهم دلوقتى ازاى وهمه بيتفرجوا على صور جوليا روبرتس..والحمدلله ربنا كبير وبيظهر الحق في أفضل صوره".

