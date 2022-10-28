أسرار جمال ورشاقة جوليا روبرتس بمناسبة عيد ميلادها الـ55

يحل اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية جوليا روبرتس Julia Roberts الموافق 28 أكتوبر 2022، والتي لا تزال إطلالاتها الجمالية والرشاقية ساحرة وجذابة وملفتة للأنظار، رغم سنوات عمرها الـ 55.

جوليا روبرتس Julia Roberts تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ55، وبهذه المناسبة نطلعكم على أبرزأسرار جمالها ورشاقتها في عيد ميلادها الـ55.

أسرار جمال جوليا روبرتس Julia Roberts

من أسرار جمال جوليا روبرتس الترضيب، فهي تهتم بوضع مرطب بشكل يومي صباحاً ومساءً على وجهها وجسمها، بشرط أن تكون غنية بالفيتامينات المهمة للبشرة.

استعمال واقي شمس بشكل يومي قبل خروجها من المنزل بثلث ساعة وأن يكون بنوعية جيدة، لأنه يحمي بشرتها من البقع الداكنة والخطوط الرفيعة.

جوليا روبرتس التي لم تتخلى عن جمالها الطبيعي ومكياجها الناعم البسيط الذي رافق جميع إطلالاتها طوال مسيرتها، فهي تقوم بتنظيف وجهها جيداً من المكياج قبل الذهاب إلى النوم وذلك لإزالة بقايا المكياج والأوساخ العالقة على البشرة بسبب الجو وغيره.

استعمال غسول للوجه بنوعية جيدة الذي يخلّصها من جميع الأوساخ العالقة في بشرتها.

تلجأ النجمة العالمية إلى استخدام بيكربونات الصودا وذلك لتبييض أسنانها.

لا تخرج الممثلة الأمريكية من المنزل دون تطبيق الآيلاينر والماسكارا، لأنه يمنحها لوك ناعم وجذّاب وبالإضافة إلى عينين واسعتين، ولإخفاء علامات التعب على وجهها.

أسرار رشاقة جوليا روبرتس Julia Roberts

وجبة الفطور: تتناول في الصباح الباكر البيض مع الأفوكادو، التوت والتوست إلى جانب ذلك، تشرب كوباً من مياه جوز الهند.

وجبة الغداء: تتناول الممثلة الأميركية جوليا دجاج مشويّ مع سلطة الخضار بحسب ما يتوفر في ثلاجة منزلها.

السناك: تشرب الشاي الأخضر مع الكوكيز المغطاة بالشوكولاتة.

وجبة العشاء: تتناول الأرز الأسمر مع الأفوكادو والسلمون أو طبق من السلطة الخضراء مع التونة.

من هي جوليا روبرتس؟

النجمة الأمريكية الشهيرة جوليا روبرتس Julia Roberts تعتبر من أهم الأسماء على الإطلاق في عالم التمثيل والفن، وفي عام 1988 بدأت جوليا مشوارها الفني، حيث قدمت عشرات الأدوار المختلفة في أشهر أفلام هوليوود العالمية والتي أحبها الجميع في كل منطقة من العالم.

وفي عام 2021 انضمت جوليا روبرتس إلى عائلة شوبارد بشكل رسمي وذلك لتكون السفيرة العالمية لمجوهرات وساعات هذا الدار العريق والمعروف عالمياً، فهي من عشاق مجوهرات شوبارد الفاخرة، وتعتمد هذه المجوهرات باستمرار على السجادة الحمراء.

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