أصدقاء جوني ديب يشعرون بالقلق عليه.. يعيش حياة غير مسؤولة

أثار النجم العالمي "جوني ديب" قلق أصدقائه وجمهوره في الفترة الأخيرة خاصة بعد تعرّضه لحالة إغماء قبل إحدى حفلاته الغنائية مع فرقته منذ مدة، مما تسبب بإلغاء الحفل.

أصدقاء جوني ديب يشعرون بالقلق عليه بسبب أسلوب حياته



كشفت مجلة Life & style بأن أصدقاء النجم العالمي عبروا عن قلقلهم الشديد تجاه النجم العالمي وأسلوب حياته الجديدة غير المسؤول.

وأكّد أصدقاء ديب بأن النجم البالغ من العمر 60 عاماً أصبح يعيش حياة غير صحية قائمة على السهر وشرب الكحول وهم قلقون جداً على حالته وصحته.



وبالرغم من ان ديب معروف بحبه للكحول والسهر إلا أن أصدقائه أكّدوا بأن ادمانه على الكحول وصل مراحل متقدمة ولا تنذر بالخير مما دفعهم لاتخاذ قرار بالتدخل ومحاولة مساعدته.

الكشف عن سبب ما يعانيه جوني ديب في الفترة الحالية



كشفت مصادر قريبة بان السبب الحقيقي وراء دخول ديب في دوامة الكحول والسهر هو خلافه القضائي مع طليقته آمبر هيرد الذي انعكس الامر على تصرّفاته وحياته.

وكان النجيب الشهير قد خاض تجربة صعبة، بعد أن واجه العديد من الاتهامات بتعنيف طليقته أثرت على مسيرته وحب الجمهور له.

وبعد المحاكمة العلنية التي طالب بها والكشف عن الحقائق حيث تبين أن ديب هو من تعرض للتعنيف من قبل طليقته وليس العكس استعاد ديب شعبيته ومنزلته الكبيرة بالفن، لكن يبدو أنه لم يتمكن من استعادة حياته.