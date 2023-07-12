جوني ديب على شفير الإفلاس.. ويلجأ للقروض البنكية!

يعاني النجم الأمريكي جوني ديب من أزمة مالية؛ بعد خسارته ما يقارب الـ650 مليون دولار على قضيته ضد طليقته الممثلة آمبر هيرد وعلى مصاريفه الباذخة؛ الأمر الذي دفعه للجوء للقروض البنكية.

جوني ديب يقترض مبلغًا ضخمًا من البنك

في التفاصيل، اقترض جوني ديب 10 ملايين دولار أمريكي من بنك "سيتي ناشونال"، الملقب بـ"بنك النجوم"، كما رهن منزله الفاخر الواقع في مدينة ويست هوليوود، المؤلفة من ثماني غرف نوم، والذي جاء تصميمه على شكل قلعة.

ويُشار إلى أن ديب، البالغ من العمر 60 عامًا، ابتاع العقار الفاخر عام 1995 مقابل 2.15 مليون دولار، إلّا أن جدرانه تعاني من التآكل، كما أنه يحتاج لترميم.

ووفق الصور المتداولة للعقار، يلاحظ أن العقار الرئيسي جاء مرتبًا ومنظمًا، إلى أن الساحات التي تحيطه ضجَّت بالأشجار الكثيفة والأعشاب.



