جوني ديب يثير قلق جمهوره بعد ايقاف حفلته بسبب تعرضه للاغماء

أعلنت الفرقة الموسيقية Hollywood vampires عن ايقاف حفلتها في منطقة بودابست في بولندا وذلك بسبب الوضع الصحي الخاص بالنجم "جوني ديب".

جوني ديب يثير قلق جمهوره بعد إيقاف حفلته بسبب عارض صحي

في اللحظات الأخيرة قبل بدء الحفل اضطر النجم العالمي "جوني ديب" وأعضاء فرقته الى ايقاف الحفلة وذلك بعد العثور على الأخير فاقدًا للوعي داخل غرفته الخاصة في الفندق الذي يقيم فيه.

واضطّر فريق العمل الى الاتصال بالطبيب في تلك اللحظة ولذلك لم يتمكنّوا من الوصول الى المسرح بسبب حالته الصحيّة السيئة للغاية لدرجة أنه كان عليهم طلب المساعدة.

الجمهور يتفاجىء بالغاء حفل جوني ديب



وتفاجأ الجمهور الذي سافر آلالاف الكليومترات من أجل حضور حفل النجم العالمي، بالغاء الحفل بدون أي مقدمات، حيث عبروا عن غضبهم الشديد لعدم معرفتهم عن سبب هذا الأمر.

وقال أحد الحضور: "تم الاعداد لكل شيء وتجهيز المسرح وطاقم الكواليس جاهز للحفلة ولم يخطر ببالنا أن هناك مشكلة ابدا خاصة وأن اعضاء الفرقة قاموا باعداد الصوت".



وعبّر الجمهور عن خوفهم وقلقهم حول الحالة الصحيّة للنجم العالمي لا سيما أنه لم يتم حتى اللحظة الكشف عن الحالة الصحية للفنان وسبب الإغماء الذي تعرض له، وطالب الجمهور بالكشف عن تفاصيل حالته الصحية.

وعلى صعيد مختلف تستعد نتفليكس لعرض وثائق من 3 أجزاء يتناول قضية ديب الأشهر ضد طليقته آمبر هيرد، التي تمت على الهواء مباشرة وتصدرت حديث الرأي العام.