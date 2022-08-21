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شاهد جوني ديب في عمر الـ 10 سنوات.. تغيير كبير في الملامح

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 21 آب / أغسطس 2022 - 10:40
جوني ديب
جوني ديب

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تعود للنجم الهوليوودي الشهير "جوني ديب" وهو في عمر الـ 10 سنوات، أي قبل ما يقارب الـ 40 عاماً.

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جوني ديب في عمر الـ 10 سنوات

شارك العديد من الجمهور صورة باللونين الأبيض والأسود لطفل صغير تعود لأكثر من 40 عاماً، حيث كان عمر الطفل في الصورة ما يقارب الـ 10 سنوات فقط.

وتبيّن فيما بعد بأن الصورة تعود للنجم الهوليوودي الشهير، حيث اعتبر الكثير من المتابعين بأنهم وجدوا صعوبة كبيرة في معرفة صاحب الصورة بسبب الفارق الكبير بين ملامح الصورة وملامح  ديب في الوقت الحالي.

وكان الفرق كبير بين ملامح النجم العالمي وهو صغير وملامحه في الوقت الحالي حيث أنه عمره يبلغ 59 عاماً واعتبر البعض الآخر بأن هناك بعض التفاصيل الصغيرة بالملامح التي ما زال يحتفظ بها النجم العالمي

جوني ديب

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جوني ديب وقضية التشهير ضد آمبر هيرد

تصدّر اسم النجم العالمي في الآونة الأخيرة بعد أن قام برفع قضية تشهير ضد زوجته السابقة النجمة العالمية "آمبر هيرد" والتي قامت باتهامه بالاعتداء الجسدي عليها خلال فترة زواجهما.

وفي تفاصيل القضية الشهيرة والتي شغلت الراي العام واستمرت 6 أسابيع قام جوني ديب بتقديم الأدلة والمستندات التي تؤكد برائته من هذه التهم.

وحكمت المحكمة فيما بعد لصالح جوني ديب حيث حصل على تعويضات تصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 15 مليون دولار وهو مبلغ أعلى من ثروة آمبر هيرد بالكامل مما تسبب بإفلاسها.

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