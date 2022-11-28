جوني ديب يعيد"جاك سبارو" من جديد بجزء سادس من سلسلة Pirates Of The Caribbean

حظي الجزء الخامس من سلسلة أفلام Pirates Of The Caribbean باهتمام الجمهور ولاقى نجاحًا كبيرًا عند عرضه قبل ما يقارب الـ خمس سنوات من الآن.

وتسببت القضية الشهيرة للنجم العالمي ضد طليلقته آمبر هيرد واتهامه باستخدام العنف الجسدي والنفسي ضدها بانهاء العمل عند الجزء الخامس وابعاد ديب عن العمل الشهير.

جوني ديب يعيد جاك سبارو الى الشاشة من جديد

كشفت مصادر اعلامية قريبة من النجم الهوليوودي بأنه تم الاتفاق على بدء تصوير الجزء السادس من سلسلة القراصنة Pirates Of The Caribbean، خاصة بعد الحكم ببراءة ديب في قضيته ضد هيرد.

ومن المقرر أن يحمل الجزء عنوان "Day in the Sea" حيث سيبدأ التصوير في الأول من فبراير المقبل من عام 2023.

وسيقوم النجم الهوليوودي "جوني ديب" بإجراء عدد من التجارب في التصوير قبل البدء رسميًا بإنتاح الفيلم، وتم اختيار المنتج التنفيذي "بروس هندريكس" لانتاج المشروع والذي عمل في الأفلام الأولى الثلاث.

وصرّح المصدر بان تفاصيل المشروع بأكمله تتم بسرية كاملة حيث أن منصة ديزني المسؤولة عن الفيلم تريد ابقاء التفاصيل سريّة قدر الامكان.

الاف الأشخاص يوقّعون لعودة جوني ديب

يشار بأن منصة "ديزني" كانت قد تخلّت عن النجم الهوليوودي "جوني ديب" بعد أن زعمت زوجته السابقة بأنه كان يعنّفها جسدياً، بالرغم من أنه كان من المقرر بان يبدأ تصوير الجزء السادس معهم.

ولكن وبعد فوزه في قضية التشهير التي رفعها على زوجته السابقة "آمبر هيرد" طالب أكثر من 800 ألف شخص بعودة جوني ديب بشخصية "جاك سبارو" الى الشاشة مرة أخرى.