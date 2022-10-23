كانيه ويست يستعين بمحامية جوني ديب "كاميل فاسكيز" .. هل تكون وسيلة نجاته؟

حققت المحامية "كاميل فاسكيز" شهرة واسعة بعد النجاح الكبير الذي قدّمته خلال محاكمة النجم الشهير "جوني ديب" ضد زوجته السابقة "آمبر هيرد" والتي ربح من خلالها القضية، والتي لفتت من خلالها الأنظار.

وباتت المحامية الحسناء "كاميل فاسكيز" محطّ اهتمام الكثير من النجوم في الوقت الحالي، خاصة بسبب شخصيتها القوية والبارزة التي ظهرت فيها خلال محاكمة جوني ديب.

كانيه ويست يستعين بالمحامية كاميل فاسكيز

كشفت العديد من المصادر بأن المغني العالمي "كانيه ويست" قام مؤخرًا بتعيين المحامية "كاميل فاسكيز" ضمن فريق المحاميين القانونيين الخاص به، والموكلين بكافة قضاياه.

وبحسب تصرفات وتصريحات نجم البوب الشهير، فإنه بحاجة كبيرة للمستشارين القانونين بهذه الفترة لإخراجه من أي مأزق يضع نفسه به، خاصة بهد قيام العلامة التجارية Balenciaga بقطع تعاونها معه.

هذا إلى جانب أن الشركة الرياضية العالمية Adidas تفكّر في الغاء أي تعاون مع كانيه وذلك بعد أن أثار جدلًا كبيرًا بارتدائه T-shirt كنتب عليه white lives matter.

كما يواجه كانيه ويست مشكلة ثالثة عندما قام باتهام شكرة Gap العالمية بسرقة تصاميمه واستبعاده من الاجتماعات.

كانيه ويست يثير العديد من المشاكل

تعرّض نجم الراب الشهير "كانيه ويست"إلى انتقادات عديدة وهجوم شديد بعد التصريحات غير اللائقة التي وجهّها الى رئيسة تحرير مجلة "فوغ".

كما قام كانيه بشراء موقع تواصل أمريكي خاص به بعد قيام شركة "انستغرام" و "تويتر" بحذف حساباته من على وسائل التواصل لديها، إلى جانب تعرضه للكثير من الهجوم بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.