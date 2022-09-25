جوني ديب يفقد شعبيته بعد مواعدته لمحاميته المتزوجة.. والجمهور "خراب بيوت"

عاد النجم الهوليوودي "جوني ديب" لتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هذه المرة بسبب حياته الخاصة والعاطفية، حيث انتشرت شائعات حول دخوله في علاقة رومانسية جديدة.

جوني ديب يواعد محاميته جويل ريتش

وأثار النجم الهوليوودي جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كشفت تقارير بأنه يعيش قصة حب جديدة مع محاميته السابقة جويل ريتش، والتي دعمته بشكل كبير في قضيته ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وكانت الصدمة للجمهور هي ان محاميته السابقة جويل ريتش ما تزال متزوجة من رجل آخر، كما انها تصغره بأكثر من 20 عاماً.

وأثيرت الشائعات حول وجود علاقة رومانسية بين النجم العالمي ومحاميته إلا أن العديد من المصادر أكّدت بان هذه العلاقة غير جدّية، حيث شوهدت مرات عديدة برفقته وهي تتناول العشاء في مطعم The Palm، بينما كانت تقيم معه في نفس الفندق في تلك المنطقة.

المتابعون يهاجمون جوني ديب

انتقل المتابعون الى قسم التعليقات للتعبير عن آرائهم حول علاقة النجم العالمي بالمحامية جويل ريتش وتعرّض للعديد من الانتقادات خاصة بأن جويل تصغره بأكثر من 20 عاماً.

هذا إلى جانب أن جويل ما تزال متزوجة قانونياً حيث أن معاملات الطلاق بينها وبين زوجها لم تنته بعد، ووصف المتابعون النجم العالمي بأنه "خراب بيوت" بعد أن كان معنّف النساء.

اللقاء الأول بين جوني ديب وجويل ريتش

يشار بأن جوني ديب تعرّف على جويل ريتش بعد أن مثّلته في الدعوى القضائية التشهير التي رفعها على صحيفة The Sun عندما وصفوه بانه معنّف النساء، كما أنها دعمته في قضيته ضد آمبر هيرد حيث كانت تتواجد في المحكمة بجوار جوني ديب.