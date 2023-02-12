جون سينا بإطلالة صادمة "التنورة وكعب عالي".. ما القصة؟

ظهر النجم الأمريكي الشهير وبطل مصارعة WWE "جون سينا" بإطلالة انثوية اثار بها الكثير من الجدل بين الجمهور عند التقاطه بهذا الوضع خلال الأسبوع الماضي في شواره مدينة ملبورن في أستراليا.

جون سينا بإطلالة أنثوية مثيرة للجدل

شوهد نجم المصارعة البالغ من العمر 45 عاماً خلال تجواله في مدينة مالبورن في أستراليا رفقة زوجته، حيث ظهر جون سينا بإطلالة أثارت صدمة كبيرة لدى الجمهور.

خرج النجم العالمي من سيارته الخاصة مرتديًا تنورة قصيرة جداً باللونين الأبيض والأسود، بينما ارتدى أسفلها جوارب نسائية باللون الأسود، وصل طولها إلى قوق الرحبة، حيث لم تغطي فخذه الظاهر، ونسّق مع هذه الاطلالة الغريبةى حذاء أسود بكعب عالي.

وجاءت اطلالته غريبة جداً ومثيرة للجدل خاصة أن نجم المصارعة يمتلك جسداً رياضياً ضخمًا، ليظهر بطريقة مزعجة وغير مناسبىة، أثارت الكثير من التساؤلات بين الجمهور، وعبر البعض عن صدمتهم في حال كان سينا قد قرر تغيير ميوله.

الكشف عن أسباب ظهور جون سينا بإطلالة أنثوية

وبعد الجدل الكبير الذي اثارته إطلالة النجم الشهير، فقد تم تداول السبب وراء هذا الظهور، حيث انه خاص بإطلالته من عمله الجديد، وحاءت من كواليس فيلمه الجديد “Ricky Stanicky” والذي يشارك في البطولة إلى جانبه النجم الشهير "زاك ايفرون".

وتدور احداث الفيلم حول ثلاثة شباب مراهقين قاموا بابتكار شخصية خيالية تدعى "ريكي" وظيفتها تحملأعمال الشغب التي يتسببون بها حتى عندما يكبروا.