جويل توجه رسالة حازمة لوالدة ابنها بالتبني.. وتكشف: "شعرت أني أنجبته"

تحدثت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان عن طفلها بالتبني "نيثان"، الذي حصل على الجنسية الإيطالية مؤخرًا، خلال حديث لها في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين.

جويل ماردينيان تعبر عن حبها لنيثان

وحينما سألها مقدم البرنامج حول ما إذا سيأتي يومًا يخف فيه شعور الحب تجاه ابنها نيثان، أجاب بالنفي مضيفةً أنها حينما توجهت لأخذ نيثان من دار الأيتام شعرت أن ثدييها يدران الحليب؛ بسبب شعور الأمومة العميث الذي تملكها، كما أحست أنها أنجبته بالفعل.

ولفتت إلى أنها لا تميِّز بين أبنائها في الحب، لكنها كانت تشعر بالتعاسة في السابق بسبب صعوبة الحياة التي كانت تعيشها، فرغم إنجازاتها إلَّا أنها كانت تشعر بالنقص، وحينما أتى نيثان واقتحم حايتها أحست بالسعادة وجلب معه البهجة.

جويل ماردينيان توجه رسالة لأم ابنها بالتبني

ووجَّهت جويل رسالة لوالدة ابنها بالتبني "نيثان" البيولوجية، قالت لها مطمئنةً إياها: "ما تخافي، خليكي محلك هلأ، هيدا ابني وبهتم فيه، ونيثان أعز شيء عندي إياه بالدنيا كلها، ومبسوط كتير بألف صحة وبألف خير، وما في شي مقصرين عليه، أنا بعشق الأرض يلي هو بمشي عليها.. خليكي محلك ورح يجي نهار رح انبش عليكي".

وحول ما إذا ترغب بأن تتواصل معها والدة نيثان البيولوجية، رفضت ذلك رفضًا قاطعًا؛ لأنها غير جاهزة لهذه الخطوة، فهي ترى أن الله دفع المرأة لترك ابنها لكي تستطيع عي تبنيه.

ولفتت جويل إلى أنها تستعد لأي سؤال سيسألها إياه طفلها حول حقيقة تبنيه، وذلك بمساعدة أخصائية اجتماعية.