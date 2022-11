جويل ماردينيان تقدم وصلة غنائية لوالدها.. داليدا وإليسا حاضرتان

تعرف خبيرة الجمال والموضة جويل ماردينيان بحبها للتغير، فتوجَّهت من عالم الجمال إلى عالم الغناء، صادمة الكثيرين بقدراتها الصوتية.

جويل تغني لوالدها

شاركت جويل ماردينيان عبر حسابها في موقع "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر فيه تغني لوالدها، الذي كان جالسًا من بين الحضور، أثناء اعتلائها شبة مسرح مطعم ومسرح The Theater Dubai.

وقبل صعودها للمسرح، وجهت جويل كلامها لوالدها جونيل شاكرة إياه على كل ما قدمه لها، لافتةً إلى أنه بطلها ومثلها الأعلى، لافتةً إلى أنه ضحى بالكثير من أجلها، وليس باستطاعتها رد جميله عليها، كما شددت على أن كل ما سيراه ويسمعه من أجله فقط.

وحينما فتحت الستارة، بدأت جويل وصلتها الغنائي بمرافقة مجموعة من الراقصين الاستعراضين، فبدأت بأغنية I Did It My Way، ثم استكملت غنائها بأغنية "أغاني أغاني" لداليدا، من بعدها أدت أغنية "بغني" للفنانة اللبنانية إليسا، وسط تصفيق وصراخ الجماهير الذين أثنوا على جمال صوتها.

واختتمت الوصلة الغنائية بصعود والد جويل على خشبة المسرح، ليعانقها معبرًا عن فخره بها.

إطلالة جويل

واختارت جويل ارتداء فستانًا أسود بقصة "سترابلس"، جاء مزينًا بالكامل بسلاسل الكريستالية براقة متدلية بالكامل، بينما انتعلت حذاءً ذي كعب عالٍ جاء بتصميم ملتف من الكريستال. في حين أسدلت خصلات شعرها الأشقر على جانبي كتفها.