متابع يصف جويل ماردينيان بـ"الكافرة".. وترد "هيدا منو الدين الإسلامي"

لم تسلم خبيرة الجمال والموضة اللبنانية جويل ماردينيان من التعليقات السلبية، حيث وصفها أحدهم بـ"الكافرة" لنشرها صورًا لموائد الطعام في شهر رمضان، لافتًا إلى أنها لم تحترم الدين الإسلام وحرمة الشهر.

جويل ماردينيان تهاجم متابع وصفها بـ"الكافرة"

وتوجَّهت ماردينيان عبر حسابها في "إنستغرام" للرد على الانتقاد الذي لا يمت للمسلمين بصلة، معربة عن استيائها وغضبها من قلة الاحترام التي تعرضت لها، قائلة: "في قلة أدب عم تصير على السوشال ميديا ضروري أحكي عنها، هي قلة الأدب لبعض الأشخاص يلي بسمو حالن مسلمين بس أنا بقول هيدا منو الدين الإسلامي بالتأكيد".

وشددت على أنها ليست مسلمة ولم تقدم على فعل ضد الإسلام، وقالت: "ما في حدن يجي يقول لشخص تاني رمضان يا كافرة.. أول شي أنا مني مسلمة شو عملت لقللت احترام ضد الدين الإسلام".

وتساءلت هل من حق المسيحيين الصائمين منذ 30 يومًا وصف المسلمين ممن ينشرون صورًا لموائد طعامهم المليئة بأطباق اللحوم والأسماك ومشتقات الأجبان والألبان بـ"الكافرين"!

وتابعت جويل ماردينيان هجومها اللاذع: "شو قلة الاحترام، إنتو بحد ذاتكن الكفار هيدا منو دين الإسلام مش بهيدي الطريقة يلي بتحكو فيها، مش بهيدي الطريقة يلي بتعملو فيها تنمر على الآخرين، عيب عليكن عيب على أخلاقكن، أصلًا ما عندكن أخلاق، ما عندكم أدب، ما عندكن تهذيب، أكيد ما تربيتوا ببيوتكم خاصة على السوشال ميديا".

وانتقدت نجمة تلفزيون الواقع سكوت المسلمين ممن يتابعونها على مثل هذه الإهانات، وعدم محاولتهن تهذيب أولئك الأشخاص الذين لا يمتون للدين الإسلامي بصلة.

ردود أفعال المتابعين

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، فمنهم من رأى أن هجوم جويل على المسلمين الذي لم يدافعوا عنها أمرًا غير مقبول إذ لا يجدر بها التعميم، بينما أكَّد لها الكثيرون أن مثل ذلك التصرف لا يمثل الدين الإسلامي، فكتبت إحداهن: "ما بفهم مين انت يا بشر حتى تقولوا مين كافر ومين من كافر تركوا هل الامور الى الله هو وحده الذي له الحق بادانة البشر وليس انتم الكل يحترم ديم دين دين معاملة احترام حب هيدا دين ما حدا منا اختار دين بس كلنا منعرف ان دين حب واحترام".

وأضافت إحداهن منتقدة جويل: "انتي وجهي الكلام اله هو ليش عمالك تشملي بالحكي عيب هالحكي شملتي الجميع وجهي الكلام الو هو برضو انتو ما بتقصرو بالاساءه والتعليق ياريت كلام ما يكون موجه للكل يا مؤثره".

