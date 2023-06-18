جويل ماردينيان ترد على منتقدي ملابسها: "الله خلقنا من دون هدوم"

حلَّت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، وتطرقت للحديث عن مواضيع شتى من بينها الانتقادات التي تتعرض لها بسبب أزيائها المكشوفة.

جويل ماردينيان ترد على منتقدي إطلالاتها المكشوفة

في التفاصيل، انتهزت ماردينان الفرصة للرد على منتقدي إطلالاتها، إذ لفتت إلى أن الكثيرين لا يعلمون مدى إيمانها بفكرة أن الله لن يحاسبها بناءً على ما ترتديه، إذ قالت: "للناس اللي ما بيعرفوا كتير عني أنا مؤمنة بأن ربنا ما رح يجازيني لأني لابسة فستان مكشوف لأن الله خلقنا بلا هدوم".

وأوضحت أن اللباس لا يمثل شخصة المرء وما تكنه صدورهم، كما لا يعد مقياسًا للإيمان، قائلة: "وممكن أكون لابسة من فوق لتحت ومغطية حالي بالكامل، لكن تصرفاتي ونيتي ونظرتي للآخرين مش حلوة، وأنا لا أؤمن أن الله ما بيقف معنا إذا لبسنا لبس معين وأنا عارفة في ناس كتثير هتنتقدني".

وكشفت أنها تمتلك 13 وشمًا، وتفكر بإضافة وشم على شكل علم لبنان، لتعبير فيه عن مدى حبها لموطنها، ولما له دلالة على طفولتها.

رسالة جويل والدة ابنها بالتبني البيولوجية

على صعيد آخر، وجَّهت جويل رسالة لوالدة ابنها بالتبني "نيثان" البيولوجية، قالت لها مطمئنةً إياها: "ما تخافي، خليكي محلك هلأ، هيدا ابني وبهتم فيه، ونيثان أعز شيء عندي إياه بالدنيا كلها، ومبسوط كتير بألف صحة وبألف خير، وما في شي مقصرين عليه، أنا بعشق الأرض يلي هو بمشي عليها.. خليكي محلك ورح يجي نهار رح انبش عليكي".

وحول ما إذا ترغب بأن تتواصل معها والدة نيثان البيولوجية، رفضت ذلك رفضًا قاطعًا؛ لأنها غير جاهزة لهذه الخطوة، فهي ترى أن الله دفع المرأة لترك ابنها لكي تستطيع عي تبنيه.

ولفتت جويل إلى أنها تستعد لأي سؤال سيسألها إياه طفلها حول حقيقة تبنيه، وذلك بمساعدة أخصائية اجتماعية.

وأوضحت أنها كانت تعيسة في السابق قبل تبنيها لنيثان، ومع تبنيها له جلب لها السعادة والبهجة.



