جويل ماردينيان ترد على هجوم شمس الكويتية.. وتكشف "سيارتي بالأقساط"

ردَّت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان على هجوم الفنانة شمس الكويتية، التي انتقدت نخبة لبنان من سياسين وفنانين ورجال أعمال لامتناعهم بتقديم يد العون في ازدهار لبنان من جديد واستثمارهم بها.

جويل ماردينيان ترد على هجوم شمس الكويتية



وجاء رد جويل بالتأكيد على أن ازدهار البلاد ليس مسؤوليتها بل مسؤولية الكحومة، لافتةً إلى أن المواطن اللبناني حينما يتغرب خارجًا يعاني لتأمين حياته ويبذل جهوده لتحقيق االنجاح وتأمين حياته، فكيف له أن يشارك في تحسين أوضاع بلد تركها.

وكشف جويل أنها لا تمتلك أي منزل باسمها، فالمنزل الذي تعيش فيه بالوقت الحالي بمدينة دبي مستأجر، كما أن سيارتها الفارهة من طراز رولز رویس اشترتها بالأقساط.



وحينما سئلت عن سبب عدم تملكها لمنزل، أوضحت أنه باهظ الثمن، كما أنها لا تمتلك ثروة ضخمة تقدر بالملايين، وكل ما تهتم به حاليًا هو تأمين مستقبل أبنائها.

على صعيد آخر، كشفت جويل عن سبب عدم امتلاكها فرعًا من امبراطورية تجميلها في لبنان، إذ عاتبت رجال الأعمال اللبنانين على عدم استثمارهم في مشاريعها واسمها من عام 2004؛ ويتوجب أن يكون لديها مستثمرين من ذات المنطقة كي يشرفوا على المشروع بدلًا منها.