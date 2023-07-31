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جويل ماردينيان ترقص على أغنية "سأنجو".. وزوجها ينفي انفصالهما!

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 31 تمّوز / يوليو 2023 - 09:11
جويل مردينيان وزوجها
جويل ماردينيان وزوجها

ما تزال خبيرة الجمال والموضة جويل مردينيان تثير الشائعات حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة، وذلك بمشاركة فيديوهات توجه من خلالها رسائل عن القوة والتخلي والمضي قدمًا.

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جويل مردينيان ترقص 

توجَّهت مردينيان عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت فيديو لها ترقص أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، إذ ظهرت مرتديةً ملابس بحر مؤلفة من "كروب توب" بأكمام طويلة وتنورة قصيرة مفتوحة من الجانب مستعرضةً ساقيها.

ويمكن سماع أغنية I Will Survive للمغنية غلوريا غاينور تصدح في الخلفية في إشارة منها إلى أنها ستنجو مما تمر به.

كما كتبت جويل على منشورها: "سأنجو، أعلم أنني سأبقى على قيد الحياة، لدي حياة طويلة لأعيشها".

أثر الكذب في العلاقات

وأحدثت حالة من الجدل حين حديثها عن أثر الكذب على العلاقات، إذ لفت البعض إلى أنها تشير بذلك إلى زوجها كمال قدورة، إذ جاء في المنشور الذي شاركته عبر خاصية "الستوري": "الكذب ينهي مل العلاقات مهما كانت قوية.. لذا لا تكذب فحسب".

جويل مردينيان

 

على صعيد آخر، نفى قدورة شائعات انفصاله عن جويل على طريقته الخاصة، إذ شارك مقطع فيديو مشابه للفيديو الذي شاركته زوجته عبر حسابها في "إنستغرام"، ليؤكد أنهما متواجدان في ذات المكان.

جويل ماردينيان
 

جويل تعتزل الإنستغرام

 

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وفي وقت سابق، قررت جويل اعتزال  موقع "إنستغرام" لأجل غير مسمى، وشاركت صورة سوداء، أرفقتها بتعليق غامض كتبت فيه: "الحياة جنونية، فكيف ليوم رائع أم يتحول لأسوأ يوم.. سأعتزل الانستغرام لوقت طويل! أتمنى لكم أيام سعيدة فحسب".

جويل ماردينيان

 

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