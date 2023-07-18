جويل ماردينيان تصدم متابعيها باعتزالها "إنستغرام"..وتعلق "الحياة جنونية"

أثارت خبيرة الجمال والموضة جويل ماردينيان قلق متابعيها وخوفهم، بعد إعلان اعتزالها موقع "إنستغرام" لأجل غير مسمى.

جويل ماردينيان تعتزل "إنستغرام"

توجهت جويل ماردينيان عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت صورة سوداء، أرفقتها بتعليق غامض كتبت فيه: "الحياة جنونية، فكيف ليوم رائع أم يتحول لأسوأ يوم.. سأعتزل الانستغرام لوقت طويل! أتمنى لكم أيام سعيدة فحسب".

ولم تكشف جويل أسباب هذا القرار المفاجئ، خاصة أنها شاركت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لإجازتها الصيفية رفقة ابنها بالتبني "نيثن"، إذ ظهرت في إحداها تسير في إحدى الغابات رفقة صديقتها وطفلها وكلبها مرتديةً "بلاي سوت" باللون الفضي من مجموعة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي خوفهم وقلقهم، وتعددت التكهنات حول الأسباب التي دفعتها لهذا القرار، إذ أوضح أحدهم أنها ربما تلمح لطلاقها من زوجها رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة، لاسيما أن علاقتهما شهدت العديد من المطبات، حتى أنها وصلت لحافة الطلاق، لكنهما عدلا عن القرار وجددا مراسم زفافهما في المالديف.

فيما تكهن البعض أن هناك احتمال كبير أن أحد أفراد عائلتها يعاني من مشكلة كبيرة؛ فبالنسبة له العائلة أولًا.

وتفاعل المتابعون في خانة التعليقات، فكتبت إحداهن: "لا تفعلي هذا جويل.. لا نستطيع تخيل إنستغرام من دون منشوراتك.. أنت تمتلكيم روحًا جميلة من الداخل والخارج"، وأضافت أخرى: "يا إلهي. أتمنى أن تكون أنت وعائلتك بخير وأن لا يحدث شيء لكما".

