  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. جويل ماردينيان تسخر من كيم كارداشيان.. وتتهمها بتقليدها

جويل ماردينيان تسخر من كيم كارداشيان.. وتتهمها بتقليدها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 12:01
جويل
جويل

تعتبر نجمات عائلة كارداشيان-جينر رمزًا للموضة والأناقة، حيث تتبع العديد من الفتيات حول العالم نهجهن بشأن كل ما يتعلق بالجمال والموضة، إلَّا أن خبيرة الجمال اللبنانية جويل ماردينيان كان لها رأي آخر.

اقرأ ايضاًابنة جويل ماردينيان تثير الجدل.. ما الذي فعلته بجسدها؟ابنة جويل ماردينيان تثير الجدل.. ما الذي فعلته بجسدها؟

جويل ماردينيان تتهم كيم بتقليدها

لفتت جويل ماردينيان إلى أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قلَّدت إطلالتها ومفهوم جلسة تصويرها الخاص في أحدث جلسة تصوير جمعتها مع دار الأزياء الإيطالية دولتشي آند غابانا، مُعيدةً مشاركة مقطع فيديو يعود لشهر مايو لعام 2021، حيث ظهرت فيها بجلسة تصوير جريئة معتمدة إطلالة من طبعة جلد النمر.

واختارت جويل ارتداء فستان ضيق من طبعة جلد النمر، جاء بأكمام طويلة شفافة، وصمم الجزء العلوي بما يشبه الكورسيه الضيق، في حين اعتمدت تسريحة شعر على شكل جديلة طويلة.

 

واختتمت جويل الفيديو بصورة لكيم من جلسة تصوير حديثة خضعت لها لصالح "دولتشي آند غابانا"، التي غلب عليها طبعة جلد النمر، حيث تألقت كيم بجمبسوت قصير صمم على شكل كورسيه ضيق بأكمام شفافة على شكل قفازات، نسَّقته بجوارب شفافة وحذاء ذي ياقة عالية من جلد النمر.

وعلَّقت جويل على الفيديو: "من المضحك رؤية كيم بإطلالة من دولتشي آند غابانا قبل عدة أيام مُرتديةً توب شفاف من طبعة جلد النمر أسفل مشد من قماش الحرير، بينما تتموضع أمام خلفية من طبعة جلد النمر، إنها تشبه فكرتي قبل عامين أثناء تخطيطي لحملة مستحضرات EyeCandy ، التي نفذتها في شهر مايو 2021".)

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان

 

جويل تقلد كيم وكايلي جينر

 

وفي وقت سابق، صدمت جويل ماردينيان متابعيها بشببها الكبير بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو لجلسة تصوير لها، وأرفقته بتعليق:"النجاح هو العمل دون توقف، والالتزام، والمخاطرة ، والكثير من التضحيات. حتى الرياضيين الذين ولدوا مع الكثير من المواهب، لا يمكنهم التوقف عن العمل الجاد يوميًا لتحقيق ألقابهم الأولى".

جويل

اقرأ ايضاًابنة جويل ماردينيان تثير الجدل.. ما الذي فعلته بجسدها؟مكتبة البوابة: "السادسة مساءً بتوقيت باريس" شيرين جويلي

واختارت جويل فستانًا ضيقًا بشيالات سباغيتي رفيعة جاء بنقشة جلد النمر، بينما جاء بفتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ. وعاد ذلك للأذهان الفستان الذي ارتدته كايلي جينر في إحدى جلسات تصويرها.

ولم يتوقف تقليد جويل لكيم كارداشيان بالفستان فحسب، بل اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، حيث انسدلت الجديلة التي يصل طولها لأكثر من مترين على الأرض، كما اعتمدت مكياج من درجات الوردي والبرونزي.
 

Kylie Jenner Wore a $170 Leopard Print Rat and Boa Dress | Teen Vogue

كلمات دالة:جويل ماردينيانكيم كارداشيانجويلنجوم

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...