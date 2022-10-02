جويل ماردينيان تسخر من كيم كارداشيان.. وتتهمها بتقليدها

تعتبر نجمات عائلة كارداشيان-جينر رمزًا للموضة والأناقة، حيث تتبع العديد من الفتيات حول العالم نهجهن بشأن كل ما يتعلق بالجمال والموضة، إلَّا أن خبيرة الجمال اللبنانية جويل ماردينيان كان لها رأي آخر.

جويل ماردينيان تتهم كيم بتقليدها

لفتت جويل ماردينيان إلى أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قلَّدت إطلالتها ومفهوم جلسة تصويرها الخاص في أحدث جلسة تصوير جمعتها مع دار الأزياء الإيطالية دولتشي آند غابانا، مُعيدةً مشاركة مقطع فيديو يعود لشهر مايو لعام 2021، حيث ظهرت فيها بجلسة تصوير جريئة معتمدة إطلالة من طبعة جلد النمر.

واختارت جويل ارتداء فستان ضيق من طبعة جلد النمر، جاء بأكمام طويلة شفافة، وصمم الجزء العلوي بما يشبه الكورسيه الضيق، في حين اعتمدت تسريحة شعر على شكل جديلة طويلة.

واختتمت جويل الفيديو بصورة لكيم من جلسة تصوير حديثة خضعت لها لصالح "دولتشي آند غابانا"، التي غلب عليها طبعة جلد النمر، حيث تألقت كيم بجمبسوت قصير صمم على شكل كورسيه ضيق بأكمام شفافة على شكل قفازات، نسَّقته بجوارب شفافة وحذاء ذي ياقة عالية من جلد النمر.

وعلَّقت جويل على الفيديو: "من المضحك رؤية كيم بإطلالة من دولتشي آند غابانا قبل عدة أيام مُرتديةً توب شفاف من طبعة جلد النمر أسفل مشد من قماش الحرير، بينما تتموضع أمام خلفية من طبعة جلد النمر، إنها تشبه فكرتي قبل عامين أثناء تخطيطي لحملة مستحضرات EyeCandy ، التي نفذتها في شهر مايو 2021".)

جويل تقلد كيم وكايلي جينر

وفي وقت سابق، صدمت جويل ماردينيان متابعيها بشببها الكبير بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو لجلسة تصوير لها، وأرفقته بتعليق:"النجاح هو العمل دون توقف، والالتزام، والمخاطرة ، والكثير من التضحيات. حتى الرياضيين الذين ولدوا مع الكثير من المواهب، لا يمكنهم التوقف عن العمل الجاد يوميًا لتحقيق ألقابهم الأولى".

واختارت جويل فستانًا ضيقًا بشيالات سباغيتي رفيعة جاء بنقشة جلد النمر، بينما جاء بفتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ. وعاد ذلك للأذهان الفستان الذي ارتدته كايلي جينر في إحدى جلسات تصويرها.

ولم يتوقف تقليد جويل لكيم كارداشيان بالفستان فحسب، بل اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، حيث انسدلت الجديلة التي يصل طولها لأكثر من مترين على الأرض، كما اعتمدت مكياج من درجات الوردي والبرونزي.

