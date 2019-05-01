جو رعد ينشر فيديو من جنازة الشاب راغد قيس.. ويتعرض للانتقاد!

شيُع يوم أمس جثمان الشاب اللبناني راغد قيس صاحب صفحة شرطة المشاهير الشهيرة من بلدته كفر حيم، ونشر الفنان اللبناني المثير للجدل جو رعد صورًا ومقطع فيديو من جنازة الراحل، حيث يظهر قيس في أحد اللقطات داخل التابوت.

وتعرض رعد للانتقاد والهجوم بسبب نشره صورة للشاب الراحل داخل التابوت وعدم احترامه حرمة الميت وإصراره على التقاط صور له في الجنازة.

يُشار إلى أن الوسط الفني في لبنان كان قد صُدم يوم الإثنين الماضي بخبر وفاة الشاب راغد قيس المفاجئة، وكشفت بعض المصادر ان الراحل كان قد أُصيب بحرارة مُفاجئة دخل على إثرها المستشفى ولم يتم الكشف عن سبب وفاته حتى اللحظة.

واشتهر الراحل راغد قيس في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تدشينه صفحة باسم "شرطة المشاهير" خصصها لانتقاد النجوم والسخرية منهم، وكان الراحل يُبالغ أحيانًا في نقده بطريقة تستفز النجوم.

وجاءت وفاة راغد قيس بعد مرور 4 أشهر على وفاة صديقته أمل حمادة والتي كانت تنتقد النجوم على طريقتها الخاصة، مما دفع البعض للتشكيك بان تكون وفاتهما طبيعية، وهو الأمر الذي نفاه عدد من المقربين من قيس مؤكدين أنه تعرض لوعكة صحية لم يعرف سببها حتى اللحظة.

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