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جيجي حديد بإطلالة المتسوّلين خلال نزهة رفقة ابنتها وشقيقتها بيلا

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 23 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 11:02
جيجي حديد
جيجي حديد

لفتت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد الأنظار اليها خلال أول ظهورعائلي لها بعد انتشار شائعات علاقتها الرومانسية مع النجم الهوليوودي  ليوناردو دي كابريو.

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جيجي حديد بإطلالة المتسوّلين مع ابنتها وشقيقتها

ظهرت عارضة الأزياء ذات الاصول الفلسطينية  وهي تتنزّه رفقة شقيقتها "بيلا حديد" وابنتها الصغيرة "خاي" من حبيبها السابق زين مالك والتي كانت متواجدة في عربة الأطفال ولم تكشف عن وجهها.

وأطّلت عارضة الأزياء الشهيرة في الشارع مرتدية معطف طويل بقماش الكوردروي الذي جاء بتصميم قديم باللون البني الباهت، وبدت أنها لم تسرح شعرها واستعانت بقبعة ملونة لتغطية شعرها غير المرتب، ولم تعتمد أي من مساحيق التجميل في إطلالة وصفها الجمهور بـ "المزرية".

وانتقد الجمهور إطلالة عارضة الأزياء حيث أطلق عليها عدد كبير من الجمهور "إطلالة المتسولين"، منقدين عدم ظهورها بطريقة مرتبة.

جيجي حديد

جيجي حديد

جيجي حديد وابنتها خاي

تنشر عارضة الأزياء الشهيرة بين فترة واخرى صور رفقة ابنتها الصغيرة "خاي" والتي رحّبت بها خلال عام 2020 من حبيبها المغني العالمي "زين مالك".

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وحرصت حديد على عدم إظهار وجه طفلتها الصغيرة امام الاعلام وحاولت ابقاء هويتها مجهولة، ويشار بأن حديد انفصلت عن زين مالك قبل مدة.

جيجي حديد وعلاقتها مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو

انتشرت شائعات مؤخراً حول وجود علاقة رومانسية تربط كل من عارضة الازياء الشخيرة والنجم الهوليوودي ليوناردو دي كابريو.

وبالرغم من ان الثنائي لم يؤكدا هذه العلاقة الا ان عدد كبير من المقربين منهما اكدوا العلاقة/ وخاصة شقيقتها بيلا التي صرّحت مؤخراً بأن جيجي تستحق شخص أفضل من ليوناردو دي كابريو.

كلمات دالة:جيجي حديدأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعارضات أزياءاطلالات المشاهير

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