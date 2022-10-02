جيجي حديد وليوناردو دي كابريو معاً في عاصمة الحب باريس.. صور توثق الأمر

تتواجد عارضة الأزياء الشهيرة ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" في باريس وذلك ضمن جولة أسابيع الموضة في أوروبا ونيويورك خلال موسم الموضة لعام 2022 و 2023.

ليوناردو دي كابريو يدعم جيجي حديد

تواجد النجم الهوليوودي العالمي ليوناردو دي كابريو في العاصمة الفرنسية باريس وذلك لدعم حبيبته الجديدة عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية.

ورصدت كاميرات الباباراتزي النجم وهو يغادر الفندق الذي تُقيم فيه عارضة الازياء في منتصف الليل في باريس، حيث أكّدت شائعات علاقته بجيجي حديد.

وفي تفاصيل ما حدث فإن عارضة الأزياء جيجي حديد كانت عائدة الى فندق Le Royal Monceau الذي تُقيم في بالعادة في باريس في تمام الساعة العاشرة مساء وقد بدا عليها علامات السعادة وهي تتحدّث إلى المصوّرين.

ولكنّ المفاجأة هو عندما التقطت الكاميرا صور للنجم الهوليوودي ليوناردو دي كابريو وهو يغادر نفس الفندق في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وبالرغم من انه كان يحاول اخفاء وجهه إلا ان الكاميرات تمكنت من رصده.

وبهذه الصور تكون شائعات مواعدة النجم الهوليوودي ليوناردو دي كابريو قد أصبحت حقيقة وأكّدت على وجود علاقة رومانسية بينه وبين عارضة الأزياء جيجي حديد.

علاقات ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد

يشار بان ليوناردو دي كابريو قد انفصل عن حبيبته عارضة الأزياء قبل شهر واحد من الآن ولم يشكف عن الأسباب التي أدّت الى انفصالهما.

كما ان عارضة الأزياء جيجي حديد قد انفصلت عن والد طفلتها المغني "زين مالك" قبل عام من الآن وبالرغم من وجود طفلة بينهما إلا ان علاقتهما لم تعد كالسابق.