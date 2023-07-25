جيمين من BTS يحصل على هدية من بطل فيلم "باربي"

قدَّم النجم الأمريكي رايان غوسلينغ هدية مميزة لعضو فرقة BTS الكورية، "جيمين" Jimin، بعدما اعتمد إطلالة ارتداها النجم الكوري سابقًا في أغنيته Permission to Dance، في أحد مشاهد فيلمه الجديد "باربي" Barbie، الذي جسد فيها شخصية الدمية "كين".

رايان غوسلينغ يهدي جيمين جيتار "كين"

وتوجَّه غوسلينغ عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك مقطع فيديو يشير من خلاله إلى أنه لاحظ ارتدائه إطلالة سبقه إليها "جيمين" في فيديو المصور خاصته، لافتًا إلى أن هناك رمز سري يجمع دمى "كين"، فحينما يقلد أحدهم إطلالة للآخر، يجدر به إهدائه أعز ما يملك.

وقال غوسيلينغ: "آمل أن تقبل غيتار كين باعتباره هديتي المتواضعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن كين لا يجيد العزف على أي حال، لذا سيكون أفضل بكثير بين يديك".

رد جيمين على الهدية

بدوره، شكر جيمين النجم العالمي على هديته، وشارك فيديو له يحمل الغيتار، وقال: "مرحبا رايان، مرحبا كين، أنا جيمين، تهانينا على الإنطلاق الكبير لفيلمكم..المعجبون متحمسون لمشاهدة الفيديو الخاص بك.. شكرًا جزيلًا لك".

وأشاد بإطلالته، قائلًا: "يمكنني أن أرى أنك تبدو رائعًا في ملابسي".

وأضاف شاكرًا إياه: "شكرًا لك على هذا الجيتار. أنا حقًا أحبه وأتطلع إلى مشاهدة فيلم باربي".

وذكر جيمين عام 2022 أنه من محبي أفلام غوسيلينغ الرومانسية، وتحديدًا فيلم The Notebook، حيث شاهده يقارب السبع مرات.



