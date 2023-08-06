جيمي فوكس يُهاجم اليهود في أول منشور له بعد تعرّضه لجلطة دماغية.. ما القصة؟

عاد النجم العالمي جيمي فوكس لمزاولة نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة من الغياب إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة دماغية، حيث شارك منشور له أثار خلاله الكثير من الجدل عبر السوشال ميديا.

جيمي فوكس يُهاجم اليهود



انتقل النجم الهوليوودي الى موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لمشاركة أول منشور له بعد تعرّضه لجلطة دماغية أثار من خلاله الكثير من الجدل.



وهاجم جيمي اليهود في المنشور الذي جاء فيه: "لقد قتلوا المسيح.. ماذا تظن أنهم سيفعلون بك؟"، وهو المنشور الذي عرضه لاتهامات حول معاداته السامية، في المقابل دافع عدد من الجمهور عنه معتبرين أنه يحق له التعبير عن رأيه بهذه الطريقة.

جيمي فوكس يعتذر عن منشوره



بعد الضجّة الكبيرة التي تسبب بها منشور فوكس حول اليهود، حاول النجم الهوليوودي تبرير هجومه والاعتذار عن كونه أسيء فهمه بشكل كبير.



ونشر الفنان العالمي رسالة اعتذار جاء فيها: "اعتذر لمجتمع اليهود ولكل شخص تأذّى نفسياً من المنشور، اعترف بان اختياري لكلماتي تسببت بأذى كبير لبعض الناس لذلك أنا اسف".



وبرر جيمس سبب منشوره وهجومه على اليهود بقوله: "تعرّضت للخيانة من قبل صديق مزيّف وهذا ما قصدته بكلمة هم، انا أحمل في قلبي كل الحب لكل شخص وانا أحب واحترم المجتمع اليهودي، واعتذاري للجميع".

يُشار إلى أن الفنان العالمي كان قد تعرض لوعكة صحية خطيرة جدًا في الفترة الماضية بعد اصابته بجلطة دماغية دفعت عائلته إلى التوجه بجمهوره برسالة لطلب الدعاء له.