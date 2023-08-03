جينيفر لوبيز مستمرة بـ الإطلالات المثيرة.. وتلقي التحية على جمهورها بالملابس الداخليّة

تحاول النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" البقاء على اتصال مع جمهور بشكل دائم ومستمر، حيث تحرص على مشاركتهم العديد من الصور الخاصة والتواصل معهم من خلال حسابها على موقع إنستغرام.

جينيفر لوبيز تلقي التجية على جمهورها بملابسها الداخلية



خلال وقت سابق نشرت النجمة العالمية مجموعة من الصور لها خلال تواجدها في غرفة التصوير حيث ظهرت بملابس داخليّة مثيرة باللون الأزرق.



واستعرضت جينيفر جسدها الرشيق مرتدية بكيني رفيع أظهر ملامح جسدها بالكامل بإطلالة ووضعيات مثيرة ووضعت فوقه ما يشبه الجاكيت الملون من قماش الستان وانتعلت حذاء عالي ورفعت شعرها، وعلّقت على الصورة بقولها: "صباح الخير أتمنى لكم أسبوعاً جميلاً".

وتفاعل الجمهور مع إطلالة لوبيز المثيرة وجسدها المشدود متغزلين بها بالرغم من أنها تجاوزت الـ 50 من عمرها.

جينيفر لوبيز تعتاد التصوير بالملابس الداخلية



وخلال وقت سابق من الأسبوع الماضي نشرت لوبيز مجموعة من الصور لها من غرفة الملابس حيث كانت تخضع لجلسة تصوير وصفت بالمثيرة جدًا.



ونشرت مجموعة من صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتفالاً بعيد ميلادها الـ 52 بالاضفة الى أنها احتفلت بذكر زواجها الأولى مع النجم بين أفليك.

وكانت الفنانة العالمية لوبيز قد احتفلت في شهر يوليو الماضي بعيد ميلادها الـ 54 وشاركت إطلالة جريئة بالمايوه البكيني، كما حصدت العديد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بشبابها الدائم وجمالها.