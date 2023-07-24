جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ 54 بإطلالة مثيرة.. صورة بملابسها الداخلية

تحتفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز اليوم الـ 24 من شهر أيلول بعيد ميلادها الـ 54، وشاركت لوبيز بهذه المناسبة صورة لها عبر حسابها الخاص في إنستغرام.

جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها بالملابس الداخلية



شاركت النجمة العالمية مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وذلك من جلسة تصوير كانت قد خضعت لها بمناسبة عيد ميلادها الـ54.



وظهرت جينيفر بإطلالة مثيرة وهي داخل غرفة تبديل الملابس مرتدية ملابسها الداخلية من قطعتين حمالة صدر وبكيني باللون الأبيض بينما وضعت شال على جسدها، وانتعلت حذاء عالي، ورسمت على وجهها ابتسامة عريضة معبرة عن سعادتها البالغة.



وعلّقت جينيفر على الصورة بقولها: "استعدّ للاحتفال" مشيرة إلى عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 24 تموز.

جينيفر لوبيز تحتفل بعيد زواجها



وخلال وقت سابق احتفلت النجمة "جينيفر لوبيز" بعيد زواجها الأول من النجم العالمي "بين أفليك" في مدينة لوس أنجلوس حيث ظهرا وهما يتناولان العشاء الرومانسي في أحد المطاعم.

وجاء احتفال لوبيز الرومانسي بعد تداول العديد من الصور والفيديوهات المثيرة للجدل التي تثير الشكوك حول وجود مشاكل بين الثنائي الشهير لوبيز وأفليك.

والجدير بالذكر أن لوبيز وبن أفليك تزوجا في شهر تموز من العام الماضي 2022 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في زيجة أثارت الجمهور حيث انهما كانا مخطوبين في عام 2004 وانفصلا لسنوات طويلة.