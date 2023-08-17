جينيفر لوبيز تقدّم وصلة رقص في أحد المطاعم الايطاليّة .. فيديو

فاجأت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" روّاد مطعم Aurora الايطالي بتقديمها وصلة رقص وغناء مميزة، أثارت حماسة الجمهور المتواجد في المطعم.

جينيفر لوبيز تقدّم وصلة غناء ورقص داخل أحد المطاعم



وفي التفاصيل بدت لوبيز سعيدة للغاية وهي تقوم بتقديم وصلة غناء ورقص في أحد المطاعم خلال قضائها اجازتها الصيفية في إيطاليا، وجرى توثيق الوصلة بفيديو من قبل بعض الحضور.



وظهرت جاي لو في الفيديو المتداول وهي تمسك الميكروفون من جهة ودف من جهة أخرى ورددت اغانيها وسط عدد كبير من روّاد المطعم الذين بدوا بغاية الحماسة بهذه المفاجئة غير المتوقعة.



وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المثير الى جانب صور عديدة انتشرت للنجمة الشهيرة وهي تقضي عطلتها في ايطاليا.

آخر اعمال جينيفر لوبيز



تأتي اجازة لوبيز هذه بعد نجاح فيلمها الجديد The Mother الذي تم تصويره لصالح منصة نيتفليكس العالمية وتدور احداث هذا الفيلم حول أم تحاول انقاذ طفلتها من الاختطاف.

وعلى صعيد مختلف احتفلت الفنانة العالمية في الشهر الماضي بعيد ميلادها الـ 54، وبهذه المناسبة كانت لوبيز قد شاركت جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد من الصور المثيرة لها بملابس البحر من قطعتين كاشفة عن رشاقتها وجمالها وجسدها المثالي بالرغم من وصولها إلى هذا السن.