جينيفر لورانس تفجّر مفاجأة حول خيانة ليام هيمسورث لـ مايلي سايريس معها

كشفت النجمة العالمية "جينيفر لورانس" حقيقة شائعات علاقتها الرومانسية مع النجم الشهير "ليام هيمسورث" وذلك في نفس الفترة التي كان يواعد فيها مايلي سايريس.

تفاصيل خيانة ليام هيمسورث لـ مايلي سايريس مع جينيفر لورانس



وفي التفاصيل لعبت النجمة "جينيفر لورانس" دور البطولة في الفيلم الشهير Hunger game الذي شاركت فيع مع النجم ليام هيمسورث وقدما سويًا عدد من المشاهد الرومانسية.



وخلال تلك الفترة كان هيمسورث على علاقة متقطعة مع النجمة "مايلي سايريس"، وخلال مقابلة لـ جينيفر لورانس تم توجيه سؤال لها حول ما اذا كان الفيديو الموسيقي الخاص بـ سايريس يشير الى شائعات علاقتها بليام هيمسورث.



وعن هذه الشائعات ردت لورانس قائلة: "تشاركنا أنا وليام هيمسورث قبلة رومانسية خلف الشاشة لكنه كان منفصل عن مايلي ساريس في ذلك الوقت، حيث أن علاقتهما كانت متقطّعة".

مايلي سايريس تلمّح الى خيانة جينيفر لورانس مع ليام هيمسورث



كانت النجمة "مايلي سايريس" قد لمّحت في وقت سابق الى هذا الموضوع من خلال أغنيتها Flowers حيث اعتقد العديد من المعجبين بأن كلمات الاغنية تدور حول انفصالها عن ليام هيمسورث.



كما أن مايلي سايريس ظهرت وهي ترتدي فستان ذهبي معدني بغطاء واعتبره البعض بأن هذا كان تلميح عن لورانس حيث انها ارتدت نفس الاطلالة خلال العرض الاول ممن Hunger game، وهي إشارة واضحة.