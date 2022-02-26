جينيفر لورانس ترحّب بمولودها الأول.. وسريّة تامة حول تفاصيل الولادة

استقبلت النجمة الهوليوودية "جينيفر لورانس" مولودها الأول من زوجها كوك ماروني، حيث انها لم تكشف أي تفاصيل أخرى حول ولادتها وجنس المولود أو أي شيء آخر.

تفاصيل استقبال جينيفر لورانس لطفلها الأول

أكدّت مصادر قريبة بان النجمة العالمية الجميلة أنجبت طفلها الأول في مكان اقامتها في لوس أنجلوس ولكنها لم تكشف أي تفاصيل اخرى حول الانجاب أو تاريخ الولادة او جنس المولود.

وهذا هو المولود الاول بالنسبة لجينيفر لورانس وزوجها كوك ماروني، حيث كانت النجمة قد اثارت شائعات حملها خلال الصيف الماضي عندما بدأت علامات الحمل تظهر عليها.

وكانت جينيفر قد صرّحت خلال وقت سابق بانها تستعدّ لتكوين عائلة مع زوجها وأنها تحب الحياة الزوجية والأطفال، فقالت: "أنا سعيدة وأتطلع لتجربة الأمومة".

جينيفر لورانس تستعرض حملها خلال عرض فيلم Don't look up

كان الظهور الاول لجينيفر لورانس وهي حامل خلال العرض الأول للفيلم Don't look up على السجادة الحمراء، حيث انضم إليها شريكها في الفيلم ليوناردو دي كابريو.

وكانت جينيفر لورانس قد قامت بتصوير الفيلم الذي عرض على "نيتفليكس" وهي حامل، ويبدو أن هذا الشيء لم يؤثر على عملها.

نبذة عن فيلم Don't look up

لاقى فيلم Don't look up نجاحاً كبيراً منذ عرضه على منصة "نيتفليكس" حيث نجح كل من جينيفر لورانس وليوناردو دي كابريو في الثنائي العلمي.

ويدور الفيلم حول عالمين يحاولان تحذير العالم من كوكب يقترب وسيضرب الأرض وهو يدور في اطار كوميدي درامي.