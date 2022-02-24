جينيفر لورانس ترحب بطفلها الأول.. وجنسه ما زال مجهولًا

رحبت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس وزوجها كوك ماروني بطفلهما الأول، ما يعني أن رحلة الأمومة والأبوة قد بدأتا.

ووفق ما نقله موقع TMZ الإخباري، أفيد أن جينيفر لورانس أنجبت طفلها في مدينة لوس أنجلوس، لكن لم يكشف بعد عن جنس المولود أو تاريخ ولادته.

يذكر أن الفنانة أثارت شائعات حملها خلال فصل الصيف الماضي حينما التقطت عدسات الباباراتزي عدة صور لها في مدينة نيويورك ببطن منتفخ، وأشير أنها أقامت حفل "بيبي شاور" في شهر يونيو الماضي.

والجدير بالذكر أنه الطفل الأول لكل من جينيفر وزوجها كوكي ماروني الذين تزوجا عام 2019 داخل قلعة Belcourt Mansion المسكونة في ولاية رود آيلاند، وذلك بوجود العائلة والعديد من الأصدقاء من الوسط الفني الهوليوودي.