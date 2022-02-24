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جينيفر لورانس ترحب بطفلها الأول.. وجنسه ما زال مجهولًا

منشور 24 شباط / فبراير 2022 - 08:45
جينيفر لورانس
جينيفر لورانس

رحبت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس وزوجها كوك ماروني بطفلهما الأول، ما يعني أن رحلة الأمومة والأبوة قد بدأتا.

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ووفق ما نقله موقع TMZ الإخباري، أفيد أن جينيفر لورانس أنجبت طفلها في مدينة لوس أنجلوس، لكن لم يكشف بعد عن جنس المولود أو تاريخ ولادته.

جينيفر لورانس

يذكر أن الفنانة أثارت شائعات حملها خلال فصل الصيف الماضي حينما التقطت عدسات الباباراتزي عدة صور لها في مدينة نيويورك ببطن منتفخ، وأشير أنها أقامت حفل "بيبي شاور" في شهر يونيو الماضي.

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والجدير بالذكر أنه الطفل الأول لكل من جينيفر وزوجها كوكي ماروني الذين تزوجا عام 2019 داخل قلعة Belcourt Mansion المسكونة في ولاية رود آيلاند، وذلك بوجود العائلة والعديد من الأصدقاء من الوسط الفني الهوليوودي.

 
كلمات دالة:جينيفر لورانسولادةمشاهير هوليوودفن

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