جيني تُغادر المسرح بشكل مفاجىء في ملبورن .. والجمهور قلق حول حالتها الصحيّة

أقامت الفرقة الكوريّة black pink حفلاً غنائياً في المدينة الأسترالية ملبورن وذلك يوم امس الأحد، حيث انضمت جيني الى أعضاء الفرقة على المسرح من أجل الغناء وتقديم أغنياتهم المشهورة أمام جمهورهم الواسع.

جيني تُغادر المسرح بشكل مفاجىء



وخلال تقديم الفرقة الكورية عروضها الغنائية على المسرح وتفاعل الجمهور الكبير معهم، اختارت النجمة الكورية الانسحاب ومغادرة المسرح بشكل مفاجىء وفوري، حيث تابع أعضاء الفرقة الآخرين العروض الغنائية بدونها.



إلا أن طريقة مغادرتها هذه أثارت بلبلة كبيرة بين الجمهور في المسرح وبين جمهورها في شكل عام، وسارع العديد منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن سبب هذا التصرف، فيما عبر عدد كبير منهم عن قلقهم على الحالة الصحية للفنانة الكورية.

جيني تصدر بيانًا لطمأنة جمهورها



بعد أن أثارت جيني حالة من القلق بسبب مغادرتها المسرح أصدرت الصفحة الرسمية للفنانة الكورية بيانًا توضيحيًا حول وضعها الصحي، فقالت: "نحن نأسف بإبلاغكم بإنه وخلال أداء الفرقة العروض الغنائية في ملبورن يوم 11 يونيو، تراجعت الحالة الصحيّة لجيني".



وتابع البيان: "ونود أن نقدّم اعتذارنا لجميع الجمهور الذين حضروا العروض الغنائية، نرجو تفهّمكم الحالة الصحيّة لجيني، فبالرغم من أنها أصرّت على الاستمرار في العرض حتى النهاية، إلا أن الاستشارة الطبية اتخذت على الفور اجراءات من أجل حصولها على الراحة الكافية والاستقرار".