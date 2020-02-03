حادث سير يجمع دانيلا رحمة بشقيقاتها.. وهل هناك قاتل متسلسل يلاحقها!

عرضت مساء أمس الحلقة الأولى من مسلسل "العودة" على قناة الـ MBC من بطولة الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والممثل اللبناني نيكولا معوض ونخبة من النجوم العرب.

الحلقة التي سيطر عليها طابع الغموض تمكنت من أخذ أصداء كبيرة عبر السوشال ميديا وسط تفاعل من دانييلا رحمة عبر حسابها في تويتر.

تؤدي دانييلا في العمل دور كاتبة اسمها "نسيم" تمكنت من الدخول لعالم الشهرة عن طريق أول كتاب في مسيرتها الفنية ويحمل عنوان "الموت قبل منتصف الليل"، إلا أنها لا ترغب في الشهرة وكل ما كانت تطمح له هو أن تسدد الديون التي عليها.

أثناء احتفالها بإطلاق الكتاب، فوجئت"نسيم" باتصال هاتفي من عائلتها المتواجدة في بلدها الأم لبنان لإخبارها أن والدها تعرض لحادث سير وعلى أثره نقل للمستشفى بوضع حرج، مما دفعها لإلغاء خططها والعودة إلى لبنان.

نسيم التي لا يزال سبب مغادرتها لبلدها في الأصل غير معروف لحد الآن لديها شقيقتان وإلتقت إحداهما التي تمثل دورها الممثلة اللبنانية " ليزا دبس" التي نوعاً ما لم تكن متحمسة لعودة نسيم، وكذلك الأمر مع زوجها.

جريمة قتل حدثت في الحلقة الأولى كانت ضحيتها واحدة من صديقات نسيم الثلاثة وعلى الأغلب لن تكون الأخيرة والمحقق في هذه الجريمة هو الممثل اللبناني "نيكولا معوض" والذي يخفي قصة كبيرة في حياته الشخصية سوف تكشف مع الحلقات القادمة.

يذكر أن المسلسل يعرض عبر قناة الـ MBC 4 من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، وفي الـ 8 مساءً بتوقيت القاهرة.



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