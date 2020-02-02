أول إعلان عن حفلات عيد الحب..آمال ماهر، تامر عاشور، وماجد المهندس

مع اقتراب عيد الحب الذي يصادف يوم الـ14من فبراير من كل عام، نظمت إحدى الشركات أولى الحفلات على مسرح كايرو شو في كايرو فيستيفال سيتي في العاصمة المصرية القاهرة، وسيجمع الحفل أقوى الأصوات في الوطن العربي ومن بينهم الفنانة آمال ماهر، تامر عاشور، وماجد المهندس.

وكانت الفنانة آمال ماهر أول المعلنين عن هذا الحفل الذي سيصادف يوم الجمعة، حيث قامت بمشاركة بوستر الحفل عبر حسابها على تويتر، وعلقت عليه قائلة: "منظراكم يوم 14 فبراير، نحتفل بعيد الحب مع بعض".

من جهة أخرى، قام كل من الفنانين ماجد المهندس وتامر عاشور بنشر بوستر الحفل أيضًا على مواقع التواصل الخاصة بهم، وعلّق تامر عاشور قائلًا: "مستنيكم في اكبر واضخم حفل لعيد الحب ♥️ في مصر..في كايرو فيستڤال سيتي يوم الجمعه ٢٠٢٠/٢/١٤ مع نجوم الوطن العربي".

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