حبس طليق منة عرفة وسط أزمته مع أشرف زكي

ما تزال أزمة الفنان المصري محمود المهدي ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي مستمرة في أروقة المحاكم.

حكم بحبس محمود المهدي

ومؤخرًا، قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية بحبس محمود المهدي شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى دفع كفالة تقدر بألف جنية، فضلًا عن دفعه تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه.

ويجدر الإشارة إلى أن المهدي تعرض بالإساءة لنقيب المهن التمثيلية، حيث يأتي الحكم في ضوء القضية التي تحمل رقم 1140 لسنة 2022.

ويعد الحكم الصادر على المهدي الثالث على إثر خلافه مع أشرف زكي، ففي وقت لاحق، قضت محكمة جنح الدقي بحبس الفنان لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيهاً، بالإضافة إلى كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه.

و كان محامي نقابة المهن التمثيلية قد تقدم للمحكمة بـثلاث حوافظ مستندات، تحوي عبارات السب والقذف التي وجهها المهدي لأشرف زكي وروجينا، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

واعتاد المهدي مهاجمة أشرف زكي وروجينا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال الحوارات الإعلامية التي يظهر خلالها.